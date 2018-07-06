Спилили аллею ранеток при реконструкции ул. Лунной в Бердске

В пятницу, 6 июля, на улице Лунная в Бердске убрали стволы и ветки спиленных накануне ранеток, росших вдоль тротуара.
Жители Лунной улицы по-разному отнеслись к ликвидации деревьев. Одни говорят, что их все устраивает и «пусть рабочие делают, раз надо». У других опасения вызывает сам процесс работы.
— Я сам занимаюсь ландшафтным дизайном, — заявляет неравнодушный местный житель Ярослав. — Поэтому могу говорить о том, что работы делаются без плана. Абсолютно варварский подход к работе. Во-первых, деревья просто-напросто спиливаются, что очень печально, так как такие большие ранеты очень долго растут. Во-вторых, нет никакой архитектуры работы, что выражается в полном бардаке на стройке. В-третьих, ну вы сами посмотрите…
Ярослав указывает на дерево, корень которого практически распилен:
— Никто не следит за остальными деревьями! Я уже даже не говорю, что ранеты по весне цветут. Варварство!
Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» вице-мэр по ЖКХ Владимир Захаров, решение по спиливанию было принято комиссией по вырубке и озеленению.
— На улице Лунной будут установлены двухрожковые фонари, способные освещать как проезжую часть, так и тротуар. К сожалению, из-за ранеток освещаемость тротуара оказалась ненормативной, в связи с чем и было принято решение о вырубке. Оставить их не было никакой возможности, так как они были слишком «возрастными», — прокомментировал Владимир Николаевич.
Он поспешил успокоить читателей «Курьер. Среда. Бердск»: вместо деревьев, оказавшихся слишком массивными, будут высажены новые, более молодые — в виде живой изгороди.
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Когда они цветут это наверное красиво, а так и слава богу, темный сырой угол какой-то был.
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Оставить их не было никакой возможности, так как они были слишком «возрастными»,
Возрастными? Ранетки очень старые? Городу сколько лет? Если подсчитать с 1957 года, год великого потопа, уничтоживший старый Бердск? Если даже чудом их посадили в 1957 году, что почти не возможно, то им не больше чем 60 лет!!! Все знают продолжительность жизни Ранетки, достигающую всего то жалких 200 лет!!! Демагогия торжествует в Бердске!!! Демагогия — набор ораторских и полемических приёмов и средств, позволяющих ввести аудиторию в заблуждение и склонить её на свою сторону, с помощью ложных теоретических рассуждений, основанных на логических ошибках (софизмах).Береза живет всего лишь 300 лет! Вяз только 300 лет! Липа вообще смешно 400 лет! Сосна сибирская всего-то 500 лет!Рябина 300 лет! Кто в Бердске позволит этим благородным деревьям, прожить хоть 1/3 своего возраста!!!
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