Спилили аллею ранеток при реконструкции ул. Лунной в Бердске

В пятницу, 6 июля, на улице Лунная в Бердске убрали стволы и ветки спиленных накануне ранеток, росших вдоль тротуара.

Жители Лунной улицы по-разному отнеслись к ликвидации деревьев. Одни говорят, что их все устраивает и «пусть рабочие делают, раз надо». У других опасения вызывает сам процесс работы.

— Я сам занимаюсь ландшафтным дизайном, — заявляет неравнодушный местный житель Ярослав. — Поэтому могу говорить о том, что работы делаются без плана. Абсолютно варварский подход к работе. Во-первых, деревья просто-напросто спиливаются, что очень печально, так как такие большие ранеты очень долго растут. Во-вторых, нет никакой архитектуры работы, что выражается в полном бардаке на стройке. В-третьих, ну вы сами посмотрите…

Ярослав указывает на дерево, корень которого практически распилен:

— Никто не следит за остальными деревьями! Я уже даже не говорю, что ранеты по весне цветут. Варварство!

Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» вице-мэр по ЖКХ Владимир Захаров, решение по спиливанию было принято комиссией по вырубке и озеленению.

— На улице Лунной будут установлены двухрожковые фонари, способные освещать как проезжую часть, так и тротуар. К сожалению, из-за ранеток освещаемость тротуара оказалась ненормативной, в связи с чем и было принято решение о вырубке. Оставить их не было никакой возможности, так как они были слишком «возрастными», — прокомментировал Владимир Николаевич.

Он поспешил успокоить читателей «Курьер. Среда. Бердск»: вместо деревьев, оказавшихся слишком массивными, будут высажены новые, более молодые — в виде живой изгороди.