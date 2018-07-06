Поженились 18 пар 6 июля в Бердске
Трое военных погибли при разрыве миномета на Украине
Крестный ход в честь Дня семьи, любви и верности 8 июля пройдет по Бердску
Спилили аллею ранеток при реконструкции ул. Лунной в Бердске
Найденную на стройке гранату 1913 года взорвали в карьере за кирзаводом в Бердске
Пошлины за загранпаспорта и водительские права повышают с августа
Погиб спасавший детей из затопленной пещеры водолаз в Таиланде
Новые рубрики добавлены в доску объявлений сайта www.kurer-sreda.ru
На учет поставила полиция победителей олимпиад за неправильный переход путей в Новосибирске
Помощь в вырубке аварийных деревьев просит РЭС у мэрии Бердска
Интересно, каким образом парад во главе с бородатыми мужиками, увешанными цацками, благотворно скажется на любви и верности?
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Не просто бородатыми мужиками, а бородатыми мужиками в платьях.
Поэтому столько поповских возмущений было, когда конкурс Евровидения выиграла их конкурентка по имиджу — Кончита Вурст))
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Больше не чем заняться …дурят людям головы
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С чего это должны перекрывать движение.Вообще то церковь отделена от государства.Пусть проводят праздники и ходы вокруг храмов и не лезут в светскую жизнь.В душе верю в Бога,но только не этим дядям
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У вас хорошая вера, у неё миллиарды последователей во всем мире. Вдушебожие называется. Но она к Богу не имеет никакого отношения., увы.
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Ивана Купала 2018
Что нельзя делать, а что можно
http://elabuga-rt.ru/news/obschestvo/ivana-kupala-2018-chto-nelzya-delat-a-chto-mozhno
В ночь с 6 на 7 июля отмечается праздник Ивана Купала. Наши предки считали, что этот день просыпается лесная нечисть, а травы и цветы приобретают волшебную силу.
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Моя свекровь считает себя православной. долго была в шоке от этой истории. того и гляди, перестанет в церковь ходить (с)
День семьи, лицемерия, шантажа, продажности и лжи
https://naturalist.livejournal.com/82056.html
В 1147 раз превентивно предупреждаю: если вы мне опять вздумаете написать, что мои выводы проистекают из того, что «меня обидели, у меня застарелый негативизм, мама и бабушка меня не любили, а девушки мне не дают по причине хронической шизофрении, вонючих носков, вшивости 3-ой степени, эректильной недостаточности и мне надо срочно найти женщину, которая закроет глаза на эти несущественные недостатки, а доказывать мне что-либо бесполезно потому что я мизантроп, шовинист, нацист, русофоб, женоненавистник, сексист, садист, коммунист, адвентист седьмого дня, марсианин, графоман и на завтрак поедаю грудных детей, а на ужин — девственниц», то не тратьте ни свое время, ни мое — психотерапевт на другой улице, он выслушает ваши дежурные фантазии с большим удовольствием и назначит соответствующие процедуры. (с)
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Доставило ) :
В Нижнем Новгороде уволили продавщицу, продававшую иностранным болельщикам проколотые презервативы «для улучшения генофонда»
https://panorama.pub/4712-v-nizhnem-novgorode-uvolili-prodavshhitsu.html#.Wzy1JPNulvk.facebook
По словам женщины, таким образом она хотела улучшить российский генофонд.
«Я ни о чём не жалею. Вы видели нашу алкашню? А видели, какие парни к нам приехали? Один краше другого, стройные, подтянутые, спортивные. Пусть поделятся генофондом с нами, им только в удовольствие, а у нас глядишь следующее поколение совсем другим получится», — рассказала она…
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