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Крестный ход в честь Дня семьи, любви и верности 8 июля пройдет по Бердску

Стартует движение от Преображенского кафедрального собора в 11.30. (МАРШРУТ и ЗАКРЫТЫЕ УЛИЦЫ)

6.07.2018 Фото: Курьер.Среда.Бердск 8 коммент.

Крестный ход в честь Дня семьи, любви и верности 8 июля пройдет по Бердску

Крестный ход пройдет по центру Бердска

Крестного хода в честь празднования Дня семьи, любви и верности пройдет по Бердску 8 июля
с 11.30 часов до 12.30 часов по маршруту: от Преображенского кафедрального собора (ул.Горького, 44) по улице Горького до площадки перед большой сценой на площади М.Горького.
По постановлению администрации Бердска, в этом время временное запретят  движение транспортных средств с обеспечением объезда по автомобильным дорогам общего пользования на участке автомобильной дороги по улице М.Горького (от ул. М.Горького, 44) до улицы Островского (до площадки перед большой сценой на площади М.Горького, включая перекрестки ул.М.Горького – ул.Маяковского,ул. М.Горького – ул.Пушкина, ул.М.Горького – ул.Островского).


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(8) Комментариев

  1. Слава Душин

    Интересно, каким образом парад во главе с бородатыми мужиками, увешанными цацками, благотворно скажется на любви и верности?

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    • Аноним

      Не просто бородатыми мужиками, а бородатыми мужиками в платьях.
      Поэтому столько поповских возмущений было, когда конкурс Евровидения выиграла их конкурентка по имиджу — Кончита Вурст))

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  2. Аноним

    Больше не чем заняться …дурят людям головы

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  3. Аноним

    С чего это должны перекрывать движение.Вообще то церковь отделена от государства.Пусть проводят праздники и ходы вокруг храмов и не лезут в светскую жизнь.В душе верю в Бога,но только не этим дядям

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    • Аноним

      У вас хорошая вера, у неё миллиарды последователей во всем мире. Вдушебожие называется. Но она к Богу не имеет никакого отношения., увы.

      Thumb up 0 Thumb down 0

  4. Аноним

    Ивана Купала 2018
    Что нельзя делать, а что можно
    http://elabuga-rt.ru/news/obschestvo/ivana-kupala-2018-chto-nelzya-delat-a-chto-mozhno
    В ночь с 6 на 7 июля отмечается праздник Ивана Купала. Наши предки считали, что этот день просыпается лесная нечисть, а травы и цветы приобретают волшебную силу.

    Thumb up 3 Thumb down 1

  5. Аноним

    Моя свекровь считает себя православной. долго была в шоке от этой истории. того и гляди, перестанет в церковь ходить (с)

    День семьи, лицемерия, шантажа, продажности и лжи
    https://naturalist.livejournal.com/82056.html

    В 1147 раз превентивно предупреждаю: если вы мне опять вздумаете написать, что мои выводы проистекают из того, что «меня обидели, у меня застарелый негативизм, мама и бабушка меня не любили, а девушки мне не дают по причине хронической шизофрении, вонючих носков, вшивости 3-ой степени, эректильной недостаточности и мне надо срочно найти женщину, которая закроет глаза на эти несущественные недостатки, а доказывать мне что-либо бесполезно потому что я мизантроп, шовинист, нацист, русофоб, женоненавистник, сексист, садист, коммунист, адвентист седьмого дня, марсианин, графоман и на завтрак поедаю грудных детей, а на ужин — девственниц», то не тратьте ни свое время, ни мое — психотерапевт на другой улице, он выслушает ваши дежурные фантазии с большим удовольствием и назначит соответствующие процедуры. (с)
    :-D

    Thumb up 1 Thumb down 1

  6. Аноним

    Доставило ) :
    В Нижнем Новгороде уволили продавщицу, продававшую иностранным болельщикам проколотые презервативы «для улучшения генофонда»
    https://panorama.pub/4712-v-nizhnem-novgorode-uvolili-prodavshhitsu.html#.Wzy1JPNulvk.facebook
    По словам женщины, таким образом она хотела улучшить российский генофонд.
    «Я ни о чём не жалею. Вы видели нашу алкашню? А видели, какие парни к нам приехали? Один краше другого, стройные, подтянутые, спортивные. Пусть поделятся генофондом с нами, им только в удовольствие, а у нас глядишь следующее поколение совсем другим получится», — рассказала она…

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