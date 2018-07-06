Крестный ход в честь Дня семьи, любви и верности 8 июля пройдет по Бердску

Крестного хода в честь празднования Дня семьи, любви и верности пройдет по Бердску 8 июля

с 11.30 часов до 12.30 часов по маршруту: от Преображенского кафедрального собора (ул.Горького, 44) по улице Горького до площадки перед большой сценой на площади М.Горького.

По постановлению администрации Бердска, в этом время временное запретят движение транспортных средств с обеспечением объезда по автомобильным дорогам общего пользования на участке автомобильной дороги по улице М.Горького (от ул. М.Горького, 44) до улицы Островского (до площадки перед большой сценой на площади М.Горького, включая перекрестки ул.М.Горького – ул.Маяковского,ул. М.Горького – ул.Пушкина, ул.М.Горького – ул.Островского).