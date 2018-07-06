Трое военных погибли при разрыве миномета на Украине

Трое украинских военных погибли, еще девять получили ранения в результате разрыва миномета во время учений на Ровенском общевойсковом полигоне. Об это в пятницу сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.

«Во время бригадных тактических учений с боевой стрельбой на Ровенском общевойсковом полигоне произошло ЧП. По предварительным данным, в результате разрыва миномета трое военнослужащих погибли, еще девять получили ранения различной степени тяжести», — сказано в сообщении.

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины приостановил учения.

По факту инцидента прокуратура Ровенского гарнизона возбудила уголовное дело по статье «Превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий, повлекших тяжкие последствия «. Согласно украинскому законодательству, наказание предусматривает лишение свободы сроком от пяти до десяти лет.

Источник: ТАСС