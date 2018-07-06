Поженились 18 пар 6 июля в Бердске
Трое военных погибли при разрыве миномета на Украине
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НВР: ВВП?
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НВР — Марка миномета -«Советский»?
А взорвавшаяся мина года изготовления 1943-го?
Тогда виноват — Ленин, не было бы его — не было бы СССР и так далее))
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SS Galichina несет небоевые потери. А вообще то гибель фашистов никого не волнует (только радует)
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НВР — по той же причине, что у нас «Курск» утонул и 6 спутников за год упали, воруют короче ( все, как у нас)
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