Найденную на стройке гранату 1913 года взорвали в карьере за кирзаводом в Бердске

Утром в пятницу, 6 июля, строители, возводящие дом в микрорайоне Космическом, обнаружили гранату, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Приехавшие на место ЧП саперы, определили предположительный возраст взрывного устройства. Как оказалось муляжу гранаты больше ста лет.

— Граната вся ржавая, по форме напоминает бутылку. Новосибирские саперы гранату изъяли для дальнейшей утилизации. Путем наложения другого взрывного устройства муляж был взорван в карьере, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» начальник Бердского поисково-спасательного отряда Николай Ярманов.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», после сигнала очевидцами в правоохранительные органы об опасной находке, место ее обнаружения оцепили сотрудники полиции. На место происшествия выехали пожарные, сотрудники МЧС и скорой. Людей эвакуировали.

Боеприпас уничтожили в карьере за новым кирпичным заводом.

Не исключено, что граната осталась с военных времен, когда на бердском аэродроме учили «сталинских» летчиков — Красных Соколов. Возможно, боеприпас принадлежал бригаде спецназа, которая базировалась в Бердске до 2009 года. А в начале ХХ века на территории Бердска шла Гражданская война.

Но когда стал известен возраст снаряда, предполагают, что он попал на место стройки в Микрорайоне с привезенным грунтом.