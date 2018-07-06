Найденную на стройке гранату 1913 года взорвали в карьере за кирзаводом в Бердске

Утром в пятницу, 6 июля, строители, возводящие дом в микрорайоне Космическом, обнаружили гранату, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Приехавшие на место ЧП саперы, определили предположительный возраст взрывного устройства. Как оказалось муляжу гранаты больше ста лет.
— Граната вся ржавая, по форме напоминает бутылку. Новосибирские саперы гранату изъяли для дальнейшей утилизации. Путем наложения другого взрывного устройства муляж был взорван в карьере, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» начальник Бердского поисково-спасательного отряда Николай Ярманов.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», после сигнала очевидцами в правоохранительные органы об опасной находке, место ее обнаружения оцепили сотрудники полиции. На место происшествия выехали пожарные, сотрудники МЧС и скорой. Людей эвакуировали.
Трое спасателей дежурили на месте ЧП
Боеприпас уничтожили в карьере за новым кирпичным заводом.
Не исключено, что граната осталась с военных времен, когда на бердском аэродроме учили «сталинских» летчиков — Красных Соколов. Возможно, боеприпас принадлежал бригаде спецназа, которая базировалась в Бердске до 2009 года. А в начале ХХ века на территории Бердска шла Гражданская война.
Но когда стал известен возраст снаряда, предполагают, что он попал на место стройки в Микрорайоне с привезенным грунтом.
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РГ-14 (Ручная граната Рдултовского, образца 1914 года) — ручная осколочная граната, созданная перед Первой Мировой войной капитаном артиллерии Владимиром Иосифовичем Рдултовским на основе конструкции его предыдущей гранаты — РГ-12. Годы эксплуатации с 1914 по 1930.
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