Пошлины за загранпаспорта и водительские права повышают с августа

С августа вырастут госпошлины за выдачу загранпаспортов, водительских удостоверений и свидетельств о регистрации автомобилей, но не всех, а только нового образца. Закон об этом публикует «Российская газета».

Еще есть целый месяц на оплату пошлины за загранпаспорт по старой «цене». Подорожание коснется только документов «нового» образца, а пошлины за 5-летние паспорта не меняются.

Пошлина за биометрический загранпаспорт вырастет с 3500 до 5000 рублей, за детский загранпаспорт (до 14 лет) — с 1500 до 2500 рублей. Повышение не касается паспортов старого образца, с 5-летним сроком действия.

Пошлина за водительское удостоверение на пластиковой основе нового поколения вырастет до 3000 рублей, за стандартный пластик останется без изменений (2000 рублей). За свидетельство о регистрации ТС на пластиковой основе пошлина составит 1500 рублей, для бумажных документов останется на уровне 500 рублей.

Пошлины увеличиваются соразмерно затратам на изготовление документов, а они выросли с применением электронных носителей информации и необходимостью создания дата-центров.

По данным Федерального казначейства, в 2017 году в бюджет поступило за оформление взрослых биометрических загранпаспортов 6,6 миллиарда рублей, за водительские удостоверения и документы на ТС (включая номерные знаки, пошлина за которые не меняется) — 25,8 миллиарда.

При онлайн-заказе и оплате документов через портал госуслуг пошлина уплачивается с 30-процентной скидкой, то есть загранпаспорт можно оформить за 3500 рублей, права — за 2100. В 2017 году на портале оплачены госпошлины на 7,9 миллиарда рублей.

Закон вступает в силу через месяц после опубликования.