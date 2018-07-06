Когда закончится безобразие — и дадут воду?

В рубрику «Сообщи свои новости» написалаУже месяц Микрорайон и Боровая без горячей воды. Когда закончатся эти безобразия? Надеюсь, перерасчёт в платежах не надо будет требовать, как обычно? Уже неделю как перегородили дорогу от Черёмушной к Боровой мимо домов 102-100.Проход к магазину и к остановке, закрыт. Взрослое население перелазит,а как же бабушки и мамочки с колясками?