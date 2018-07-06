Когда закончится безобразие — и дадут воду?

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Трое военных погибли при разрыве миномета на Украине
Крестный ход в честь Дня семьи, любви и верности 8 июля пройдет по Бердску
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Холодное обливание говорят очень полезно
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перерасчёт чего? Воды горячей нет, её ПРОСТО нет. Что перерасчитывать?
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У кого счетчиков нет, тому не задумываясь оформят кубика по три с половиной на прописанного. «Вдруг прокатит?» (директор управляшки).
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