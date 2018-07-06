Ростелеком очистит небо Новосибирска

Варианты партнерского взаимодействия они обсудили во время бизнес-встречи. В центре внимания руководителей и специалистов почти двадцати телекоммуникационных компаний были также транзит трафика и «Личный кабинет оператора».

В числе первых «Ростелеком» представил своим гостям проект «Чистое небо». Его актуальность обусловлена тем, что мэрия Новосибирска поставила перед телеком-операторами задачу – убрать с улиц провода, развешенные на опорах и ухудшающие вид города. Для ее решения «Ростелеком» предлагает переместить кабели операторов с подвесов в линейно-кабельные сооружения связи (ЛКСС) компании. Провайдеры могут арендовать оптоволокна в кабеле «Ростелекома» или взять в аренду место в телефонной канализации.

В ЛКСС кабели защищены от повреждений, находятся на постоянном техобслуживании и имеют подземный ввод в здания, что удобно при подключении новых клиентов. Строительно-монтажные работы по прокладке волоконно-оптических линий связи также ведет «Ростелеком».

Оба варианта значительно снижают затраты провайдеров на размещение кабеля. Например, ежемесячная стоимость подвеса 1 км кабеля на опорах Горсвета и Горэлектротранспорта в Новосибирске составляет около 20 тысяч рублей, в ЛКСС «Ростелекома» – менее 5 000 рублей.

Участники встречи также узнали, почему услуга транзита трафика – «IP-транзит» «Ростелекома» – оптимальный вариант для операторов. Собственная магистральная цифровая сеть связи компании составляет около 500 тыс. км, четыре международных узла связи с сетями национальных и зарубежных операторов в Стокгольме, Франкфурте, Токио и Гонконге. Договоры с более чем 2300 национальными и международными операторами фиксированной и мобильной связи. Компания участвует в 17 международных кабельных системах и имеет прямые стыки со 190 сетями в 70 странах. Это позволяет абонентам операторов, подключившим услугу «IP-транзит» «Ростелекома», общаться и пользоваться высокоскоростным интернетом без помех.

«Услуга «IP-транзит» – стандартная, которую предоставляют многие операторы. Наше отличие в том, что «Ростелеком» предлагает своим клиентам дополнительные сервисы и услуги, которые позволяют в комплексе решать множество задач», – рассказал главный специалист отдела развития интернет-инфраструктуры департамента управления инфраструктурными проектами ПАО «Ростелеком» Владимир Максимов.

Участников мероприятия заинтересовал и «Личный кабинет оператора». Сервис создан специально для провайдеров и позволяет контролировать и лично управлять ресурсами в любое время суток. Главное преимущество – единое окно для взаимодействия с «Ростелекомом» и значительная экономия времени и бумаги. Еще одна удобная функция – в личном кабинете сохраняется история всех заявок, обращений и заказанных документов. Здесь также можно узнать о новых предложениях и услугах компании.

«Подобные встречи с нашими партнерами всегда очень продуктивны, – отметил директор департамента по работе с операторами связи МРФ «Сибирь» ПАО «Ростелеком» Павел Ивахненко. – Здесь завязываются ключевые знакомства, которые перетекают в партнерство. Общаясь с коллегами в неформальной обстановке, мы лучше понимаем их запросы и потребности. Благодаря такой форме общения мы повышаем собственные компетенции, разрабатываем продукты с учетом пожеланий клиентов. С 2016 года компания строит волоконно-оптические линии связи на территории Сибирского федерального округа, учитывая заявки (планы) партнеров».

«Такие мероприятия однозначно полезны, – прокомментировал директор по развитию Сибирской телекоммуникационной компании Евгений Некрасов. – Мы здесь получаем информацию не только непосредственно от организаторов мероприятия, мы общаемся со своими коллегами, делимся опытом, обсуждаем общие проблемы и находим пути их решения».

Это мнение разделяет и представитель «Эр-ТелекомХолдинга» Наталья Цибаровская: «Ростелекому» удалось удачно совместить деловую часть мероприятия и неформальный вечер. Мы можем обсудить предложения компании, пообщаться с коллегами и понять, чем мы можем быть им полезны, а чем они нам».