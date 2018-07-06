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Путин: не все россияне ощущают позитив в экономике

Президент РФ обратил внимание на сохранение системных проблем в российской экономике.

6.07.2018 Фото: Кремлин.ру Нет комментариев

Путин: не все россияне ощущают позитив в экономике

Владимир Путин, президент РФ

Президент РФ Владимир Путин признал, что не все граждане страны ощущают на себе позитивные процессы, происходящие в российской экономике, подчеркнул, что власти должны следить за этим, чтобы все больше россиян чувствовали на себе этот позитивный эффект.

На совещании по экономическим вопросам в Кремле Путин, говоря о росте ряда экономических показателей в стране, подчеркнул: «Мы всегда должны в таких случаях оговариваться, что не все люди это чувствуют, мы должны знать об этом».

«Но статистика именно такая, и она, надеюсь, будет сохранена, с тем чтобы как можно больше наших граждан почувствовали позитивный эффект от работы экономики», — сказал глава государства.

«Очевидно, что сохраняются системные проблемы, сложности, связанные со структурными особенностями нашей экономики, с влиянием внешних факторов», — сказал Путин

Как подчеркнул глава государства, «текущие позитивные тенденции не должны, безусловно, нас успокаивать», передает «Интерфакс».

О майском указе

«Нужно придать дополнительный стимул развитию отечественной экономики, задать долгосрочный тренд на повышение ее устойчивости и роста качества жизни людей», — сказал Путин.

Президент напомнил, что «эти задачи отражены в указе о национальных целях и стратегических задачах развития России до 2024 года».

«Напомню, что до 1 октября текущего года положения указа должны быть развернуты в конкретные национальные проекты и программы», — сказал глава государства.

При этом он отметил, что макроэкономическая ситуация в стране по итогам пяти месяцев 2018 года стабильная, и по ключевым параметрам наблюдаются позитивные тенденции.

В совещании приняли участие премьер РФ Дмитрий Медведев, первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов, глава президентской администрации Антон Вайно, первый замглавы администрации Кремля Сергей Кириенко, помощник президента Андрей Белоусов, министр экономического развития Максим Орешкин.


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