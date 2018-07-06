Ведомости: Штаб при Кремле занялся пропагандой повышения пенсионного возраста

В администрации президента создан неформальный штаб по преодолению сложностей, связанных с объявлением о предстоящей пенсионной реформе, рассказали «Ведомостям» несколько близких к Кремлю человек. Один из них уточнил, что штаб работает уже около двух недель, но отказался сказать, кто в него входит. Администрация привлекла к решению проблемы негативного информационного фона реформы пул экспертов и политтехнологов, с которыми сейчас работает, тему планируют отыгрывать в самое ближайшее время, говорят еще два собеседника, близких к Кремлю. Это давняя практика, администрация при любом руководстве традиционно обращается к экспертам, в том числе для содействия в решении конкретных проблем, добавляет один из них.

Штаба как такового не будет, будет стандартная проектная работа по теме пенсионной реформы, возражает другой собеседник, близкий к администрации:

«Менеджерить будет администрация – внутриполитический блок, все управления так или иначе поучаствуют. Свои обсуждения идут в правительстве, Госдуме, «Единой России»

Еще один собеседник, близкий к администрации, говорит, что совещания идут с конца мая, эксперты представляли свои предложения.

С экспертами традиционно контактирует внутриполитический блок Кремля, который курирует первый замруководителя администрации Сергей Кириенко, напоминают два близких к администрации человека. Один из экспертов говорит, что сдал свои предложения по разъяснению реформы месяц назад, но пока не видит начала нового этапа:

«Там есть понимание, что все плохо и нужно что-то делать, наблюдается суета и активная беготня. Падение рейтинга их реально напрягает». «Людям не объяснить, почему они должны отдать то, что считают своим, – сказал еще один близкий к администрации президента человек. – Умом они могут понять объяснение, но принять не смогут. Весь мир прошел через повышение пенсионного возраста, и везде оно проходило тяжело для власти»

Оптимистов почти нет

О резко негативном восприятии россиянами объявленной пенсионной реформы сообщили все ведущие социологические службы России. Последним большой опрос на эту тему провел «Левада-центр»: по его данным, отрицательно относятся к реформе 89% респондентов, из них 70% – резко отрицательно. Оптимальным возрастом выхода на пенсию большинство опрошенных считают нынешний – 60 лет для мужчин (87%) и 55 лет для женщин (84%). При этом 44% россиян допенсионного возраста собираются продолжать работать и после выхода на пенсию, хотя среди нынешних пенсионеров работают только 25% (еще 24% работали какое-то время). Более половины (58%) опрошенных пенсионеров ушли с работы из-за проблем со здоровьем, по инициативе работодателя – лишь 14%.

По данным опроса, средняя пенсия сейчас – 13 266 руб., а ее средний минимально необходимый, по мнению пенсионеров, размер вдвое больше – 26 196 руб. Обещанная прибавка в 1000 руб. в месяц не решает проблемы резкого снижения уровня жизни при выходе на пенсию, поскольку для 78% россиян пенсия является основным источником средств, говорит замдиректора «Левада-центра» Людмила Хахулина. Она подчеркивает, что россияне критикуют не только повышение пенсионного возраста, но и другие решения правительства, затрагивающие материальные интересы пенсионеров. Так, 78% не согласны с тем, что пенсия работающих пенсионеров не индексируется на уровень инфляции, а 85% считают неправильной идею не выплачивать пенсии работающим пенсионерам для повышения среднего размера пенсий.

Люди боятся, что просто поднимут пенсионный возраст – и все, поясняет социолог «Левада-центра» Денис Волков: «А это, в свою очередь, поднимает комплекс страхов незащищенности – что уволят с работы и не получится найти новую, что невозможно переучиться, что будут проблемы со здоровьем. Люди боятся, что государство их бросит».

При этом россияне понимают, что реформа все равно будет, и хотели бы, чтобы их защитили, помогли найти работу, дали гарантии, которых они сейчас не чувствуют, добавляет социолог:

«Тогда бы люди легче приняли эту реформу. Потому что даже те, кто сейчас особо не думает обо всем этом, обижены, что реформа сделана втихаря, и боятся остаться без пенсии и без зарплаты». «Социология показывает, что в центре обсуждения должен быть вопрос повышения пенсий и их размера после проведения реформы. Данные «Левады» и более ранние данные «Ромира» показывают, что удвоение нынешнего размера до 25 000–26 000 руб. и пенсия на уровне не менее 2–2,5 МРОТа – это то, что общественное мнение считает справедливым и желаемым»– добавляет руководитель фонда ИСЭПИ Дмитрий Бадовский

Ранее ФОМ зафиксировал и рост протестных настроений: выйти на акции против повышения пенсионного возраста готовы 43% россиян (среди людей от 46 до 60 лет – 57%). После объявления о пенсионной реформе резко снизились также рейтинги доверия многих известных политиков и рейтинги одобрения деятельности президента, премьера и правительства.

Не время для поправок

Содержательные изменения самого пенсионного законопроекта кремлевский штаб не обсуждает, но параллельно готовятся и такие предложения.

Так, в минувший понедельник на площадке Общероссийского народного фронта (ОНФ) состоялся круглый стол с участием представителей Минтруда, где обсуждались возможные правительственные программы и законодательные поправки, которые могли бы сгладить социальные последствия повышения пенсионного возраста, рассказывает эксперт – участник встречи. Пока ни у кого нет понимания, что это могли бы быть за мероприятия, признает он. Эксперты предложили ОНФ в числе прочего ввести обязательные квоты рабочих мест для людей предпенсионного возраста в организациях с госучастием, сохранить пенсионный возраст в 55 лет для женщин с тремя и более детьми, предусмотреть для отдельных регионов возможность изменить сроки выхода на пенсию в соответствии с местной продолжительностью жизни, увеличить наполовину переходный период для повышения пенсионного возраста, субсидировать работодателей, которые будут заниматься переподготовкой и трудоустройством людей старших возрастов, следует из пакета предложений, с которыми ознакомились «Ведомости» (подлинность подтвердил участник встречи). Представитель ОНФ сообщил «Ведомостям», что все наработки будут «докручены» и отправлены в правительство и Думу.

Аналитики Альфа-банка в опубликованном в среду экспертном материале о пенсионной реформе указали, что острая реакция населения неудивительна: в других странах между анонсом повышения пенсионного возраста и внедрением реформы проходило в среднем пять лет, в России же первые упоминания о возможной реформе появились лишь в 2016 г. Кроме того, за рубежом его не повышали так резко, как предложено в России (на 8 лет для женщин и на 5 – для мужчин). Увидев острую негативную реакцию населения, власти могут пойти на компромисс, переложив часть налоговой нагрузки, которую планируют собрать с граждан, на бизнес, допускают эксперты.

Ранее сразу несколько близких к администрации собеседников говорили «Ведомостям», что власти могут пойти на смягчение параметров реформы в случае массовых протестов: в частности, может быть снижен по сравнению с объявленным предельный возраст выхода на пенсию или увеличен переходный период. Смягчающие поправки в законопроект о пенсионной реформе осенью может внести президент России Владимир Путин, сказал еще один близкий к Кремлю человек. Пока Путин никак не участвует в обсуждении параметров реформы, неоднократно говорил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

По этой причине во второй половине июня Песков назвал преждевременными обращения к Путину по поводу этой реформы – так он отреагировал на сообщения о том, что интернет-петиция против повышения пенсионного возраста на сайте Change.org собрала более 1 млн подписей. Вечером в среду количество подписавших эту петицию было больше 2,6 млн человек и количество подписей продолжало увеличиваться. Главный аппаратный вопрос – когда в эту тему войдет президент, а рано или поздно он войдет, соглашается человек, близкий к администрации. Сейчас, по его словам, по сути, реализуется системно-либеральная концепция пенсионной реформы, но вопрос в том, «к чьей концепции Путин может еще присмотреться и чьи еще идеи использовать».

Как сделать лучше

Поскольку негативное отношение к реформе сильно связано с восприятием ее как ущемления прав, то было бы разумно обсуждать модели предоставления людям (особенно тем, кому до пенсии 3–5 лет) права самим определиться, в каком возрасте – по-старому или по-новому – выйти на пенсию, учитывая и более высокий ее уровень в случае более позднего выхода, говорит Бадовский:

«Необходимо обсуждать и то, чтобы многие социальные льготы, которые сейчас предоставляются именно пенсионерам, были привязаны не к выходу на пенсию, а просто к наступлению возраста 55–60 лет».

Проводить контрпропаганду реформы уже поздно, считает эксперт Московского центра Карнеги Андрей Колесников:

«Самое страшное уже случилось, и, даже если реформа будет смягчена, это не снизит негативного фона. Все, что предлагает государство в социальной сфере, отторгается общественным мнением из-за недоверия». Произошло ужасное для власти событие, продолжает он: «Обычно за ростом рейтинга Путина поднимались рейтинги органов власти, а за падением их рейтингов рейтинг Путина не падал. А сейчас получилось, что то ли его рейтинг упал и потянул всех остальных, то ли все остальные упали и потянули за собой рейтинг президента. Путин оказался в ответе за то, что делает правительство, и он разделяет ответственность за пенсионную реформу». Эксперт напоминает о многочисленных разговорах о том, что высокая явка и результат Путина на выборах – это мандат на все, что угодно: «Но это был не мандат, люди просто хотели, чтобы их оставили в покое»

Полностью решить проблему Кремлю не удастся, уверен политолог Аббас Галлямов:

«Убедить население в том, что ему надо расстаться со своими деньгами, власти не смогут. Они так долго убеждали население в том, что дела в стране идут хорошо, что люди просто не понимают, почему вдруг они должны раскошелиться». Чтобы люди приняли непопулярные меры, они должны считать, что проблема существует, а они о ее существовании «еще вчера не подозревали. Надо было объявить о реформе во время президентской кампании. Люди бы все равно проголосовали за Путина, но по крайней мере у них сейчас бы не было ощущения, что их обманули»

Источник: Ведомости