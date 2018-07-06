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Интересует, кто составлял график движения автобуса №7 в городе Бердске?

То есть на деле складывается ситуация, что ни один автобус не ждет самые основные и массовые электрички с Новосибирска.

6.07.2018 2 коммент.

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Леха:

Хотел обратить в администрацию города Бердска, но не нашел куда написать.

Маршрут номер 7 начинает свое движение с микрорайона раздольный в 6.50 утра. Микрорайон все разрастается, плюс к этому там живет большое количество владельцев собственных домов,а летом к ним присоединяются проживающие на дачах.
Интересует, кто составлял график движения автобуса №7 в городе Бердске. Учитывая, что теперь конечной станцией для данного маршрута является ЖД вокзал, логично бы было время отправления и прибытия автобусов подогнать под время прибытия и отправления электропоездов в город Новосибирск.
На деле мы имеем обратную ситуацию.

Рассмотрим популярные утренние электрички в Новосибирск.
Первый автобус с раздольного приезжает на ЖД вокзал в 7.29.

Электрички:
6640.Бердск-Новосибирск Гл. Ускоренная электричка едет всего 48 минут. Отправление.7.17. На нее успеть понятно дело нельзя.
6638 Ложок — НовосибирскГл Отправление. 7.31. Ускоренная электричка едет всего 50 минут. Успеть можно только если бежать бегом на электричку и не покупать билет.
Следующая электричка только в 7.45, едет больше часа и приезжает на речной вокзал в 8.48.Основной массе людей на работу к 8.30-9.00. Соответственно на этой электричке доехать они уже не успевают.

Рассмотрим обратные электрички

7103. Отправление17.00. Новосибирск гл – Черепаново Ускоренная электричка едет всего 42 минуты. Приезжаетв 17.42. Автобус уезжает в 17.42 успеть нереально.
6635. Отправление17.23. Новосибирск гл – Ложок. Ускоренная электричка едет всего 52 минуты. Приезжает в 18. 15. Автобус уезжает в 18.10.
6631. Отправление 18.21Новосибирск гл – Бердск. Скоростная и оч популярная электричка с конечной станцией в Бердске. Едет всего 45 минут. Приезжает в Бердск в 19.06. Автобус уезжает в19.06, успеть не реально.
Кроме нее в 19.07 приезжает электричка с Искитима.
6639. Отправление 19.19Новосибирск гл – Бердск. Ускоренная электричка едет всего 45 минут. В 20.04 приезжает в Бердск, автобус уезжает в20.02.

То есть на деле складывается ситуация, что ни один автобус не ждет самые основные и массовые электрички с Новосибирска. Хотелось бы обратить на это внимание бердских властей и по возможности скорректировать расписание.



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(2) Комментариев

  1. ЛОМ

    Властям все ровно :-D :-D Бардачье и неисполнительность, тупые необдуманные решения. Отсутствие квалифицированных специалистов, хотя бы с соответствующим профильным образованием.

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  2. Аноним

    Все для людей как всегда.

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