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Отрицает побег драчунов-детдомовцев руководство лагеря «Звездный бриз» в Бердске

Полиция говорит о поиске сбежавших. Подросток, получивший травму носа, решил вернуться в бердский оздоровительный лагерь, чтобы отдыхать до конца второго сезона.

6.07.2018 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Nso.ru Нет комментариев

Отрицает побег драчунов детдомовцев руководство лагеря Звездный бриз в Бердске

Лагерь»Звездный бриз» находится в Речкуновской зоне отдыха

После публикации «Курьер. Среда. Бердск» о жестокой драке и побеге детдомовцев в оздоровительном лагере «Звездный бриз», директор компании «Формула успеха», в которую входит детский лагерь, Сергей Маньков заявил, что дети не сбегали. Но он подтвердил факт драки.

-4 июля в детском оздоровительном лагере «Звездный бриз» между двумя отдыхающими произошел конфликт. В результате один ребенок ударил другого. Старший педагогический состав, вожатые локализовали конфликт, сообщив об инциденте начальнику ДОЛ «Звездный бриз», отвели ребенка в медицинский пункт… — сообщил Маньков. — Побег из оздоровительного лагеря детьми не совершался. Все дети находились в пределах территории лагеря.

По словам Сергея Петровича, инцидент был «своевременно исчерпан, зачинщик конфликта отчислен из лагеря за нарушение правил поведения». Пострадавшего мальчика, как подтвердил Маньков, забрали домой законные представители после оказания ему медицинской помощи в бердской больнице, куда его отвезла «скорая».

-Ребенок выразил желание на продолжение отдыха в ДОЛ. В настоящее время ситуация в ДОЛ находится в штатном режиме, — сообщил директор «ФорУса».

Между тем, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 14-летнему подростку травмировали нос, а после драки ее зачинщики — трое подростков из детского дома — сбежали из «Звездного бриза». Об этом редакции сообщил замначальника отдела МВД по Бердску Сергей Волгин.

— Мы их нашли после того, как они сбежали. И вернули назад — в лагерь. У нас отработан алгоритм поиска пропавших. Это не первый случай, когда дети уходят из лагерей. Каждый год такое происходит, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Сергей Владимирович. — Выявим всех участников. Всех найдем и установим. Инспектор вчера работал в лагере допоздна. В зависимости от результатов проверки или будем привлекать к ответственности, или будет отказной материал.

В лагере, в свою очередь, пообещали усилить меры безопасности, провести дополнительный инструктаж с воспитателями и вожатыми. На второй сезон, который завершится 14 июля,  в «Звездный бриз» заехало 242 человека (в первую смену было 144) и среди них немало детдомовцев.

Напомним, оздоровительный лагерь «Звездный бриз» фигурировал недавно в «сводке происшествий». Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 26 июня там сломала палец 9-летняя девочка. Сейчас идет второй сезон, который должен завершится 14 июля.

справка

С 1 января 2018 года два загородных оздоровительных лагеря — «Звездный бриз» и «Лазурный берег» объединены в единое социально-педагогическое пространство и имеют общее название детский оздоровительный лагерь – «Звездный бриз». На территории лагеря размещены: 6 деревянных корпусов и 2 кирпичных корпуса, рассчитанные на 250 детей 7-17 летнего возраста, по 8-10 человек в комнате, комнаты для хранения сумок, холл для проведения отрядных мероприятий; туалеты в корпусе, туалеты уличные. Лагерь передан в оперативное управление МКУ «Формула Успеха» (бывший оздоровительный центр «Тимуровец»)

По периметру территория лагеря «Звездный бриз» ограждена ограничительным забором. Установлено круглосуточное уличное видеонаблюдение. Организована круглосуточная охрана сотрудниками ЧОП. Вход на территорию лагеря осуществляется строго по документам, удостоверяющим личность. Все корпуса оснащены противопожарной сигнализацией и огнетушителями. Медицинский пункт работает круглосуточно. Об этом заявлено на официальном сайте лагеря.

 


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