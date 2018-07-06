Сгорела квартира из-за непотушенной сигареты в 9-этажке Новосибирска

В Новосибирске устанавливают точную причину пожара, из-за которого эвакуировали почти 50 человек. Одна из основных версий – это непотушенная сигарета.
5 июля в 20:39 на пульт дежурного поступило сообщение от очевидцев, что горит балкон на 4 этаже десятиэтажного дома. Моментально пожарно-спасательные подразделения выехали к месту происшествия, но сложности к проезду добавляли заставленные в хаотичном порядке автомобили у подъездов.
По прибытии было обнаружено, что в подъезде жилого дома присутствует сильное задымление, требуется срочная эвакуация людей и проведение разведки для обнаружения очага пожара и его тушения. Включившись в звено газодымозащитной службы, спасатели приступили к проверке здания. Личным составом пожарно-спасательных частей по лестничным маршам было эвакуировано 47 человек, в том числе семь детей.
В результате пожара огнем повреждены домашние вещи, сама комната полностью закопчена. На лоджии повреждена штукатурка, а также пластиковые окна. Погибших и травмированных нет.
На тушение пожара привлекалось 16 человек личного состава, 5 единиц техники.
Видео ГУ МЧС по НСО
Главное управление МЧС России по Новосибирской области напоминает правила пожарной безопасности при курении:
— Нельзя курить в постели или сидя в кресле, тем более, если выпили спиртное — в таком положении очень легко заснуть. А если вовремя не потушить сигарету, от нее может загореться одежда или мебель;
— не следует в качестве пепельницы использовать бумажные кульки, коробки от спичек или сигарет;
— ни в коем случае нельзя курить в гараже — близость автомобиля и легковоспламеняющихся жидкостей могут спровоцировать пожар;
— необходимо следить за тем, чтобы спички или сигареты не попадали в руки маленьким детям.
-Стоит отметить, что курение на лестничной площадке запрещено законодательством Российской Федерации. И, помните, курение вредит вашему здоровью. При возникновении пожара необходимо немедленно звонить в пожарно-спасательную службу по телефону 101, — напоминают в управлении МЧС по Новосибирской области.
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