Сгорела квартира из-за непотушенной сигареты в 9-этажке Новосибирска

В Новосибирске устанавливают точную причину пожара, из-за которого эвакуировали почти 50 человек. Одна из основных версий – это непотушенная сигарета.

5 июля в 20:39 на пульт дежурного поступило сообщение от очевидцев, что горит балкон на 4 этаже десятиэтажного дома. Моментально пожарно-спасательные подразделения выехали к месту происшествия, но сложности к проезду добавляли заставленные в хаотичном порядке автомобили у подъездов.

По прибытии было обнаружено, что в подъезде жилого дома присутствует сильное задымление, требуется срочная эвакуация людей и проведение разведки для обнаружения очага пожара и его тушения. Включившись в звено газодымозащитной службы, спасатели приступили к проверке здания. Личным составом пожарно-спасательных частей по лестничным маршам было эвакуировано 47 человек, в том числе семь детей.

В результате пожара огнем повреждены домашние вещи, сама комната полностью закопчена. На лоджии повреждена штукатурка, а также пластиковые окна. Погибших и травмированных нет.

На тушение пожара привлекалось 16 человек личного состава, 5 единиц техники.

Видео ГУ МЧС по НСО



Главное управление МЧС России по Новосибирской области напоминает правила пожарной безопасности при курении:

— Нельзя курить в постели или сидя в кресле, тем более, если выпили спиртное — в таком положении очень легко заснуть. А если вовремя не потушить сигарету, от нее может загореться одежда или мебель;

— не следует в качестве пепельницы использовать бумажные кульки, коробки от спичек или сигарет;

— ни в коем случае нельзя курить в гараже — близость автомобиля и легковоспламеняющихся жидкостей могут спровоцировать пожар;

— необходимо следить за тем, чтобы спички или сигареты не попадали в руки маленьким детям.

-Стоит отметить, что курение на лестничной площадке запрещено законодательством Российской Федерации. И, помните, курение вредит вашему здоровью. При возникновении пожара необходимо немедленно звонить в пожарно-спасательную службу по телефону 101, — напоминают в управлении МЧС по Новосибирской области.