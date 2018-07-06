Помощь в вырубке аварийных деревьев просит РЭС у мэрии Бердска

В плане РЭС — вырубка 500 аварийных деревьев, но существующий объем выходит за рамки годового плана
Провели объезд для выявления аварийных деревьев близ линии электропередач сотрудники РЭС в Бердске.
— Работа проведена. План на 2018 год определен. Будут вырублены 500 деревьев. Также проводится капремонт подстанций, более 15 штук: ремонт кровли, замена дверей, ремонт оборудования, покраска дверей. Определяем объем работ по вырубке деревьев. Объем выходит за рамки годового плана. Мы попробовали сделать это в порядке текущей эксплуатации, но такие работы, как допуск бригады, вырубка деревьев, мы смогли бы сделать. А вот производить погрузку и вывоз остатков — объем большой. 40 подстанций требуют вырубки деревьев. Нам хотелось бы возложить эту работу на другую организацию. Нам не справится, — обратился к мэру Бердска Евгению Шестернину начальник РЭС Игорь Михин.
По словам Евгения Шестернина, он не готов сразу дать ответ по данному вопросу. Проблема обозначена — она есть. Она как организационная, так и техническая.
— Есть аварийно-опасные участки. Их обозначим. Масштаб проблемы мы должны понимать. А потом уже начинаем решать вопросы сообща, с использованием техники или это будут другие методы — объявление конкурса. Но там есть правовая сторона вопроса — разрешение на вырубку, — объяснил мэр.
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