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Отключат горячую воду на пять дней в Красном Соколе Бердска

Водоснабжение прекращают в восьми домах в связи с чисткой водоподогревателя на ЦТП.

6.07.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий

Отключат горячую воду на пять дней в Красном Соколе Бердска

Горячей воды не будет до 13 июля

В связи с проведением плановой чистки водоподогревателей на ЦТП-18, будет произведено отключение горячего водоснабжения с 9.00 понедельника, 9 июля, до 16.00 пятницы, 13 июля, в одном из районов Бердска.

По информации руководителя управления гражданской защиты населения Бердска Василия Пономарева, вод не будет у потребителей, проживающих по адресам:  ул. Красный Сокол, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, ул. Ленина, 1А.


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(1) Комментарий

  1. BouH

    А на микрорайоне водонагреватели чистят или ждут окончания работ по канализационному коллектору?

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