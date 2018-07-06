Отключат горячую воду на пять дней в Красном Соколе Бердска

В связи с проведением плановой чистки водоподогревателей на ЦТП-18, будет произведено отключение горячего водоснабжения с 9.00 понедельника, 9 июля, до 16.00 пятницы, 13 июля, в одном из районов Бердска.

По информации руководителя управления гражданской защиты населения Бердска Василия Пономарева, вод не будет у потребителей, проживающих по адресам: ул. Красный Сокол, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, ул. Ленина, 1А.