Лондон не исключает санкции против России после второго отравления «Новичком»
Если причастность Москвы к отравлению пары в Эймсбери будет доказана, то против РФ «примут меры».
6.07.2018Фото: EPA / Tony Kershaw / swns UK out / ТАСС2 коммент.
Новый инцидент с отравлением двух человек в расположенном неподалеку от Солсбери городка Эймсбери может привести к новым мерам Великобритании в отношении России. Об этом в ходе выступления в британском парламенте заявил глава МВД страны Саджид Джавид. По его словам, санкции могут быть расширены, если будет доказана причастность России к случившемуся.
Джавид подтвердил, что в настоящее время основной гипотезой расследования инцидента в Эймсбери остается связь этого отравления с отравлением Сергея и Юлии Скрипаль. В то же время он отметил, что не хотел бы «забегать вперед с выводами», передает РБК.
«Если будет доказано, что российское правительство ответственно и за это, то мы, конечно, рассмотрим действия, которые можем предпринять», — сказал министр. Джавид добавил, что пока правительство страны не приняло решения об обсуждении инцидента с российскими властями, в частности с российским послом в Лондоне. Однако если причастность России к новому отравлению будет доказана, посол может быть вызван для разговора.
Джавид не исключил, что новые меры могут быть приняты в координации с союзниками Великобритании. При этом к настоящему моменту более важными он счел вопрос общественной безопасности после нового отравления близ Солсбери и оказание помощи пострадавшим.
О новом отравлении близ города Солсбери, где раньше произошло отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, стало известно 4 июля. Как сообщила полиция Великобритании, 30 июня в доме в городе Эймсбери, неподалеку от Солсбери, были найдены два человека в тяжелом состоянии. Изначально правоохранительные органы не исключали, что речь может идти о случайном отравлении наркотиками, однако позднее в Лондоне заявили, что пара была отравлена тем же ядом, что и Скрипали. Пострадавшими оказались жившие вместе 44-летняя Дон Стерджес и 45-летний Чарльз Роули.
Министр безопасности Великобритании Бен Уоллес заявил, что прямой связи между новым инцидентом и «делом Скрипалей» нет и что произошедшее не было покушением. Однако он предположил, что пара могла получить отравление из-за остатков нервно-паралитического вещества, сохранившихся в Солсбери.
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НВР: Нет. Просто «Д,б!»
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Чтож, а я не исключаю, что мозг мелкобританцев вообще перестал работать
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