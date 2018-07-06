Лондон не исключает санкции против России после второго отравления «Новичком»

Новый инцидент с отравлением двух человек в расположенном неподалеку от Солсбери городка Эймсбери может привести к новым мерам Великобритании в отношении России. Об этом в ходе выступления в британском парламенте заявил глава МВД страны Саджид Джавид. По его словам, санкции могут быть расширены, если будет доказана причастность России к случившемуся.

Джавид подтвердил, что в настоящее время основной гипотезой расследования инцидента в Эймсбери остается связь этого отравления с отравлением Сергея и Юлии Скрипаль. В то же время он отметил, что не хотел бы «забегать вперед с выводами», передает РБК.

«Если будет доказано, что российское правительство ответственно и за это, то мы, конечно, рассмотрим действия, которые можем предпринять», — сказал министр. Джавид добавил, что пока правительство страны не приняло решения об обсуждении инцидента с российскими властями, в частности с российским послом в Лондоне. Однако если причастность России к новому отравлению будет доказана, посол может быть вызван для разговора.

Джавид не исключил, что новые меры могут быть приняты в координации с союзниками Великобритании. При этом к настоящему моменту более важными он счел вопрос общественной безопасности после нового отравления близ Солсбери и оказание помощи пострадавшим.

О новом отравлении близ города Солсбери, где раньше произошло отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, стало известно 4 июля. Как сообщила полиция Великобритании, 30 июня в доме в городе Эймсбери, неподалеку от Солсбери, были найдены два человека в тяжелом состоянии. Изначально правоохранительные органы не исключали, что речь может идти о случайном отравлении наркотиками, однако позднее в Лондоне заявили, что пара была отравлена тем же ядом, что и Скрипали. Пострадавшими оказались жившие вместе 44-летняя Дон Стерджес и 45-летний Чарльз Роули.

Министр безопасности Великобритании Бен Уоллес заявил, что прямой связи между новым инцидентом и «делом Скрипалей» нет и что произошедшее не было покушением. Однако он предположил, что пара могла получить отравление из-за остатков нервно-паралитического вещества, сохранившихся в Солсбери.