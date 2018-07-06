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«Закон Яровой» невозможно исполнить

В России нет сертифицированного оборудования для хранения звонков и переписки абонентов. Между тем антитеррористические поправки вступили в силу с 1 июля.

6.07.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий

«Закон Яровой» невозможно исполнить

Операторы и провайдеры должны хранить информацию полгода

Операторы связи не могут легально исполнить положение «закона Яровой» о хранении содержания телефонных разговоров и переписки, поскольку в России пока нет сертифицированного оборудования для этих целей. Об этом «Коммерсанту» сообщили в Россвязи, информацию подтвердил менеджер одного из сотовых операторов.

«На текущий момент в системе сертификации в области связи отсутствуют сертификаты соответствия на технические средства накопления голосовой информации для оперативно-разыскных мероприятий», — сообщили в Россвязи.

Оборудование для хранения данных могут изготовить только семь компаний («Норси-Транс», «Цитадель», «ТехАргос СпецСистемы», «Специальные технологии» (переименована в «Орион»), «МФИ Софт», «Сигнатек» и «Основа Лаб»), объяснили в Минкомсвязи. Вопрос о сертификации оборудования министерство переадресовало в Россвязь.

Аккредитацию на тестирование оборудования имеет только одна организация — испытательный центр сертификации и метрологии Центрального научно-исследовательского института связи. Но она не может выдавать сертификаты, поскольку органы сертификации и испытательные лаборатории сами не получили аккредитацию для этого. Процесс завершится только в третьем-четвертом квартале 2018 года.

По словам менеджера одного из сотовых операторов, Минкомсвязи может наказать за использование несертифицированного оборудования, но «до окончания сертификации проверять и наказывать операторов связи не будут».

Антитеррористические поправки, известные как «закон Яровой», начали действовать 1 июля. Согласно изменениям, сотовые операторы и интернет-провайдеры должны хранить все телефонные разговоры, текстовые сообщения, изображения, аудио- и видеозаписи, а также иные сообщения пользователей в течение полугода, если это телефонные переговоры или смс, а интернет-сообщения — на протяжении 30 дней.

В связи с возросшими затратами на серверные мощности провайдеры начали повышать цены на доступ к интернету на 8-10 процентов.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Пусть Яровая со своей шоблой садятся и на магнитофоны пишут. :-D :-D

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