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Большинство россиян верит в победу сборной России над хорватами на ЧМ

Встреча 1/4 финала между сборными России и Хорватии состоится 7 июля на стадионе «Фишт» в Сочи и начнется в 21.00 мск.

6.07.2018 Фото: pixabay Нет комментариев

Большинство россиян верит в победу сборной России над хорватами на ЧМ

Большинство россиян верит в победу сборной России над хорватами

Большинство россиян верит в победу сборной РФ по футболу над хорватами в 1/4 финала ЧМ-2018, 65% планируют следить за ходом игры дома или на работе, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), имеющегося в распоряжении РИА Новости.

Как показало исследование, 56% россиян выразили надежду, что сборная РФ одержит победу над хорватами, 10% считают, что результатом матча станет ничья, о победе хорватов заявили 15% респондентов, 19% затруднились ответить на вопрос.

Также 65% россиян, рассказали, что будут смотреть трансляцию матча дома, в гостях или на работе, 1,6% опрошенных — в фанзоне, 1% — в кафе или баре, на стадионе в Сочи матч будут смотреть 0,4% респондентов. Меньше трети участников опроса (29%) заявили, что не будут смотреть игру, 3% затруднились ответить.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 4 июля 2018 года, в исследовании принимали участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Сборная России в матче 1/8 финала домашнего чемпионата мира победила команду Испании в серии пенальти, хорваты также в серии послематчевых 11-метровых ударов переиграли сборную Дании.

Встреча 1/4 финала между сборными России и Хорватии состоится 7 июля на стадионе «Фишт» в Сочи и начнется в 21.00 мск.

Источник: РИА Новости


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