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Без задержки зарплаты работают сотрудники элеватора в Бердске

Рабочие довольны, что за свой труд они вовремя получают деньги. Директор элеватора, восстановившийся в должности по суду, все еще находится на больничном.

6.07.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий

Без задержки зарплаты работают сотрудники элеватора в Бердске

Из-за невыплаты зарплаты сотруднимки элеватора устроили «итальянскую забастовку»

Стабилизировалась ситуация с выплатой заработной платы на элеваторе в Бердске. Рабочие с мая получают и получку, и аванс без задержек.

— Зарплату мы получаем вовремя, задержек нет. Мы довольны: деньги выплачивают, а работа осталась такая же, как всегда, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» 6 июля рабочий элеватора Алексей.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», сотрудники бердского элеватора в ноябре прошлого года из-за невыплаты заработанных денег объявили «итальянскую забастовку» — выходили на работу, но ничего не делали. Написали коллективное заявление в прокуратуру. В надзорный орган 6 февраля пришли справки о том, что долг перед рабочими в размере 2 млн рублей погашен.

На «Русскую торговую компанию» которой принадлежит бердский элеватор, прокурор завел административное дело. Но и после этого зарплату задерживали.

Директора бердского элеватора Василия Гринькова уволили. Но суд восстановил его в должности. После больничного он должен был выйти на работу 5 марта, но этого не произошло. Предприятием руководит и.о. директора Александр Налимов. Он сообщил 16 мая, что напредприятии полностью рассчитались с долгами рабочих по зарплате. Это подтвердили сотрудники элеватора.

По словам Александра Налимова, он до сих пор исполняет обязанности директора элеватора. Василий Гриньков все еще находится на больничном.

— У нас все хорошо, все работают, работа людям нравится и условия тоже, — отметил Александр Налимов.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    «Рабочие довольны, что за свой труд они вовремя получают деньги. Директор элеватора, восстановившийся в должности по суду, все еще находится на больничном.»

    Можно услышать мнение работяг, а не их директора?

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