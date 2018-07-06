Без задержки зарплаты работают сотрудники элеватора в Бердске

Стабилизировалась ситуация с выплатой заработной платы на элеваторе в Бердске. Рабочие с мая получают и получку, и аванс без задержек.

— Зарплату мы получаем вовремя, задержек нет. Мы довольны: деньги выплачивают, а работа осталась такая же, как всегда, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» 6 июля рабочий элеватора Алексей.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», сотрудники бердского элеватора в ноябре прошлого года из-за невыплаты заработанных денег объявили «итальянскую забастовку» — выходили на работу, но ничего не делали. Написали коллективное заявление в прокуратуру. В надзорный орган 6 февраля пришли справки о том, что долг перед рабочими в размере 2 млн рублей погашен.

На «Русскую торговую компанию» которой принадлежит бердский элеватор, прокурор завел административное дело. Но и после этого зарплату задерживали.

Директора бердского элеватора Василия Гринькова уволили. Но суд восстановил его в должности. После больничного он должен был выйти на работу 5 марта, но этого не произошло. Предприятием руководит и.о. директора Александр Налимов. Он сообщил 16 мая, что напредприятии полностью рассчитались с долгами рабочих по зарплате. Это подтвердили сотрудники элеватора.

По словам Александра Налимова, он до сих пор исполняет обязанности директора элеватора. Василий Гриньков все еще находится на больничном.

— У нас все хорошо, все работают, работа людям нравится и условия тоже, — отметил Александр Налимов.