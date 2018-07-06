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Свыше 63 тыс. рублей получают доплату к пенсии экс-депутаты Госдумы

Но проработавшие в нижней палате парламента менее пяти лет, этих денег не получат. Средняя зарплата депутат составляет 388 тыс. рублей.

6.07.2018 Фото: Госдума 10 коммент.

Свыше 63 тыс. рублей получают доплату к пенсии экс депутаты Госдумы

В Госдуме сидят 450 депутатов

В Государственной думе раскрыли размер зарплат депутатов и доплат, которые они получают к пенсии по старости (инвалидности).

При расчете используется понятие «денежное вознаграждение», на основе которого формируется доплата к пенсии парламентариев. В этом году оно составляет 84 774 рубля, передает РИА Новости.

Депутатам, которые работали от пяти до десяти лет, положена доплата в размере 55% от денежного вознаграждения, или не менее 46 тысяч рублей. Те, кто находился на должности более десяти лет, могут рассчитывать на доплату в размере 75% — не менее 63 тысяч рублей.

При этом гражданин, который был членом нижней палаты парламента менее пяти лет, не получит доплату к пенсии.

Средняя заработная плата депутатов за первые шесть месяцев года составила 388,5 тысячи рублей (338 тысяч рублей после уплаты налога) с учетом болезни и отпусков.


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(10) Комментариев

  1. Поросёнок Пётр

    Что и говорить, быть «слугой народа» дело выгодное, стоит только попасть в Думу, а ещё лучше в Совет Федерации и твоя жизнь будет обеспечена до самой смерти, знай только за идиотские законы голосуй и в ус не дуй, красота же *PARDON*

    Thumb up 13 Thumb down 2

    • Аноним

      а перед этим надо еще:
      — чтобы природа матушка мозгами наделила
      — родители воспитание и образование дали
      — получить соответствующее образование
      — зарекомендовать себя и получить опыт работы
      ну и так далее

      поросятам такое явно не светит 8)

      Thumb up 2 Thumb down 17

      • Поросёнок Пётр

        Куда уж нам, до прекрасных, умных, ответственных и радеющих за свою страну депутатов Государственной Думы.

        Thumb up 11 Thumb down 2

      • Эрвин

        Либо достаточно быть родственником

        Thumb up 3 Thumb down 1

        • Аноним

          а ты никогда не думал: почему существует наука генетика? а то говорят мозги по наследствию в основном передаются.
          и шансов стать гением ребенку у бухариков или наркош — практически нет

          Thumb up 0 Thumb down 5

      • Аноним

        «а перед этим надо еще:
        — чтобы природа матушка мозгами наделила
        — родители воспитание и образование дали
        — получить соответствующее образование
        — зарекомендовать себя и получить опыт работы
        ну и так далее»

        Сам себя не похвалишь, никто тебя не похвалит!

        Сын полковника спрашивает отца:
        — Папа, а я буду лейтенантом?
        — Будешь сынок.
        — А майором?
        — Будешь сынок.
        — А полковником, как ты?
        — Будешь сынок.
        — А генералом буду?
        — Нет сынок…
        — Почему папа?
        — У генерала свои дети есть…

        Thumb up 4 Thumb down 1

  2. Житель Бердска

    Для этого и затеяли «животные» в коричневых шубках пенсионную реформу, чтобы «слугам народа» пожирнее жилось. А то, блин, с такой зарплатой и будущей от нее пенсией видимо очень голодно будет на пенсии.
    Кстати, 63 тысячи — это планируемая /обещаемая/ годовая прибавка к пенсии 5-и пенсионерам.

    Thumb up 7 Thumb down 2

  3. СССР

    — Эти лодыри совсем оборзели — не хотят работать после 60-ти, а получать пенсию на халяву. Вот мне уже за 70, но я же работаю! — сказал журналистам депутат ГосДумы с окладом 400 тыр, выходя ранним утром четверга со своей работы и садясь на заднее сиденье своего служебного Мерседеса с мигалкой, чтобы ехать без пробок на свою фазенду. Охранник почтительно держал над ним зонтик, оберегая ценное здоровье депутата от стихии.

    Thumb up 7 Thumb down 1

  4. СССР

    — Эти лодыри совсем оборзели — не хотят работать после 60-ти, а получать пенсию на халяву. Вот мне уже за 70, но я же работаю! — сказал журналистам депутат ГосДумы с окладом 800 тыр, выходя ранним утром четверга со своей работы и садясь на заднее сиденье своего служебного Мерседеса с мигалкой, чтобы ехать без пробок на свою фазенду. Охранник почтительно держал над ним зонтик, оберегая ценное здоровье депутата от стихии.

    Thumb up 3 Thumb down 1

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