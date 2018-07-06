Свыше 63 тыс. рублей получают доплату к пенсии экс-депутаты Госдумы

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Хлорку раздает для дезинфекции залитых нечистотами огородов власть Бердска
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Отключат горячую воду на пять дней в Красном Соколе Бердска
Лондон не исключает санкции против России после второго отравления «Новичком»
Мэр Бердска: Остановки должны быть для пассажиров, а не для торговли
Что и говорить, быть «слугой народа» дело выгодное, стоит только попасть в Думу, а ещё лучше в Совет Федерации и твоя жизнь будет обеспечена до самой смерти, знай только за идиотские законы голосуй и в ус не дуй, красота же
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а перед этим надо еще:
— чтобы природа матушка мозгами наделила
— родители воспитание и образование дали
— получить соответствующее образование
— зарекомендовать себя и получить опыт работы
ну и так далее
поросятам такое явно не светит
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Куда уж нам, до прекрасных, умных, ответственных и радеющих за свою страну депутатов Государственной Думы.
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Вам до них далеко
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Либо достаточно быть родственником
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а ты никогда не думал: почему существует наука генетика? а то говорят мозги по наследствию в основном передаются.
и шансов стать гением ребенку у бухариков или наркош — практически нет
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«а перед этим надо еще:
— чтобы природа матушка мозгами наделила
— родители воспитание и образование дали
— получить соответствующее образование
— зарекомендовать себя и получить опыт работы
ну и так далее»
Сам себя не похвалишь, никто тебя не похвалит!
Сын полковника спрашивает отца:
— Папа, а я буду лейтенантом?
— Будешь сынок.
— А майором?
— Будешь сынок.
— А полковником, как ты?
— Будешь сынок.
— А генералом буду?
— Нет сынок…
— Почему папа?
— У генерала свои дети есть…
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Для этого и затеяли «животные» в коричневых шубках пенсионную реформу, чтобы «слугам народа» пожирнее жилось. А то, блин, с такой зарплатой и будущей от нее пенсией видимо очень голодно будет на пенсии.
Кстати, 63 тысячи — это планируемая /обещаемая/ годовая прибавка к пенсии 5-и пенсионерам.
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— Эти лодыри совсем оборзели — не хотят работать после 60-ти, а получать пенсию на халяву. Вот мне уже за 70, но я же работаю! — сказал журналистам депутат ГосДумы с окладом 400 тыр, выходя ранним утром четверга со своей работы и садясь на заднее сиденье своего служебного Мерседеса с мигалкой, чтобы ехать без пробок на свою фазенду. Охранник почтительно держал над ним зонтик, оберегая ценное здоровье депутата от стихии.
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— Эти лодыри совсем оборзели — не хотят работать после 60-ти, а получать пенсию на халяву. Вот мне уже за 70, но я же работаю! — сказал журналистам депутат ГосДумы с окладом 800 тыр, выходя ранним утром четверга со своей работы и садясь на заднее сиденье своего служебного Мерседеса с мигалкой, чтобы ехать без пробок на свою фазенду. Охранник почтительно держал над ним зонтик, оберегая ценное здоровье депутата от стихии.
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