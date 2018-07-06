Свыше 63 тыс. рублей получают доплату к пенсии экс-депутаты Госдумы

В Государственной думе раскрыли размер зарплат депутатов и доплат, которые они получают к пенсии по старости (инвалидности).

При расчете используется понятие «денежное вознаграждение», на основе которого формируется доплата к пенсии парламентариев. В этом году оно составляет 84 774 рубля, передает РИА Новости.

Депутатам, которые работали от пяти до десяти лет, положена доплата в размере 55% от денежного вознаграждения, или не менее 46 тысяч рублей. Те, кто находился на должности более десяти лет, могут рассчитывать на доплату в размере 75% — не менее 63 тысяч рублей.

При этом гражданин, который был членом нижней палаты парламента менее пяти лет, не получит доплату к пенсии.

Средняя заработная плата депутатов за первые шесть месяцев года составила 388,5 тысячи рублей (338 тысяч рублей после уплаты налога) с учетом болезни и отпусков.