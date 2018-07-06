Застряло кольцо от бинокля на пальце 3-летней девочки в детсаду Новосибирска

В четверг, 5 июля, в 12:30 на телефон оперативного дежурного службы МАСС позвонили воспитатели детского садика «Кораблик», расположенного на ул. Трудовая в Центральном районе Новосибирска.

Ребенок играл с детским биноклем и случайно надел на пальчик пластмассовое колечко от окуляра. Самостоятельно снять колечко воспитатели не могут. Оперативный экипаж спасателей прибыл по указанному адресу уже через несколько минут.

Девочка 2015 года рождения находилась в медицинском кабинете, где в этот момент медсестра для уменьшения отёка пальца приложила ребёнку лёд. Спасатели осмотрели руку ребёнка и приняли решение перекусить пластмассовый предмет. Вся работа заняла 3 минуты. Пальчик ребёнка не пострадал, рассказали в МАСС.

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