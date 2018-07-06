Застряло кольцо от бинокля на пальце 3-летней девочки в детсаду Новосибирска

На учет поставила полиция победителей олимпиад за неправильный переход путей в Новосибирске
Помощь в вырубке аварийных деревьев просит РЭС у мэрии Бердска
Путин: не все россияне ощущают позитив в экономике
Ведомости: Штаб при Кремле занялся пропагандой повышения пенсионного возраста
Хлорку раздает для дезинфекции залитых нечистотами огородов власть Бердска
Отрицает побег драчунов-детдомовцев руководство лагеря «Звездный бриз» в Бердске
Сгорела квартира из-за непотушенной сигареты в 9-этажке Новосибирска
Отключат горячую воду на пять дней в Красном Соколе Бердска
Лондон не исключает санкции против России после второго отравления «Новичком»
Мэр Бердска: Остановки должны быть для пассажиров, а не для торговли