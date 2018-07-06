Рубцы и синяки лечит «наказанный» ремнем пенсионера мальчик в Бердске

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какие же нежные стали . И эта нация которая обчищала соседские сады, получала хворостины от хозяев или от сторожа на стройке. Эта нация которая ходила с разбитыми коленками и с исцарапанными руками. Вы кого воспитываете, принцесс? Камиль, надо было родителей отхлестать.
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12-и летний мальчик достаточно умён, чтобы наказать обидевшего его пенсионера. Мог похлестать себя сам, учитывая места ( ноги и рука). Пенсионеры же, по привычке из детства, обычно шлёпают проказников по мягкому заду… Дети ныне знают, чем может обернуться для пенсионера «такие» доказательства.
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Чеши грудь, дядя
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Переведите на понятный язык ваше изречение!
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Как понять рубцы, это что с 20 июня ткань зарубцевалась, образовался рубец и его уже успели вылечить за три недели?
Понятие рубец из Викепедии
Рубе́ц (лат. cicatrix, -icis, f.) — плотное соединительнотканное образование, возникшее вследствие регенерации тканей после хирургического вмешательства, повреждения или воспаления (например, на коже после заживления раны).
Это получается такие страшные раны ремнем нанесли, что даже была повреждена целостность тканей? Опять же за три недели уже образовались рубцы такие, что их нужно лечить, какой-то кошмар, что там сделали с ребенком, мужчина по идее за такие побои должен уже в тюрьме сидеть. И еще рубцов оказывается явно больше одного. Мне кажется избить себя самому до такой степени не получится ну или бабушка преувеличивает ситуацию с рубцами. Опять же в статье написано что при осмотре в день происшествия у мальчика нашли множественные гематомы на руке, бедре и голени, откуда тогда появились потом рубцы.
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мне в детстве ремнём прилетало. Причём нормально так- от души, да ещё и узким.
Не было никаких рубцов. Покраснение лёгкое, не более.
А если широким, дыкть, вообще и говорить не о чем.
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