Рубцы и синяки лечит «наказанный» ремнем пенсионера мальчик в Бердске

Сегодня, 6 июля, «Курьер. Среда. Бердск» стало известно, что родственники 12-летнего мальчика, в избиении которого подозревается пенсионер Камиль Оббясович, получили на руки справки от медицинской экспертизы. Справку выдали по заключению врача, у которого мальчик проходил лечение после известных событий.

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал о том, что 20 июня пенсионер Камиль Оббясович, проживающий в доме №58 по улице Советской в Бердске, якобы, «наказал» ремнем чужого ребенка, который, по его словам, шумел под его окном.

Сегодня, 6 июля, бабушка мальчика Надежда Александровна рассказала «Курьер. Среда. Бердск» о лечении, которое проходил ее внук.

— Покупали специальные мази и делали компрессы. Мы убирали рубцы, которые нашли на теле во время осмотра. Сейчас рубцы убрали, но синяки еще остались. Курс лечения прошли, лечащий врач дал заключение, — поделилась Надежда Александровна.

Это заключение в полиции приобщат к делу и передадут следователю.

Напомним, что при осмотре в день происшествия у мальчика нашли множественные гематомы на руке, бедре и голени.

Пенсионер Камиль Оббясович, на которого указал мальчик, его слова опровергал.

— Я мальчика не трогал, это однозначно. — сказал Камиль Оббясович 22 июня.

«Курьер. Среда. Бердск» следит за развитием событий.