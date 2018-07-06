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Рубцы и синяки лечит «наказанный» ремнем пенсионера мальчик в Бердске

Родителям ребенка выдали заключение медэкспертизы для приобщения к делу об избиении.

6.07.2018 Автор: Слава Душин Фото: Славы Душина 6 коммент.

Рубцы и синяки лечит наказанный ремнем пенсионера мальчик в Бердске

Рубцы и синяки лечат у наказанного пенсионером мальчика в Бердске

Сегодня, 6 июля, «Курьер. Среда. Бердск» стало известно, что родственники 12-летнего мальчика, в избиении которого подозревается пенсионер Камиль Оббясович, получили на руки справки от медицинской экспертизы. Справку выдали по заключению врача, у которого мальчик проходил лечение после известных событий.

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал о том, что 20 июня пенсионер Камиль Оббясович, проживающий в доме №58 по улице Советской в Бердске, якобы, «наказал» ремнем чужого ребенка, который, по его словам, шумел под его окном.

Сегодня, 6 июля, бабушка мальчика Надежда Александровна рассказала «Курьер. Среда. Бердск» о лечении, которое проходил ее внук.

— Покупали специальные мази и делали компрессы. Мы убирали рубцы, которые нашли на теле во время осмотра. Сейчас рубцы убрали, но синяки еще остались. Курс лечения прошли, лечащий врач дал заключение, — поделилась Надежда Александровна.

Это заключение в полиции приобщат к делу и передадут следователю.

Напомним, что при осмотре в день происшествия у мальчика нашли множественные гематомы на руке, бедре и голени.

Пенсионер Камиль Оббясович, на которого указал мальчик, его слова опровергал.

— Я мальчика не трогал, это однозначно. — сказал Камиль Оббясович 22 июня.

«Курьер. Среда. Бердск» следит за развитием событий.


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(6) Комментариев

  1. Эрвин

    какие же нежные стали . И эта нация которая обчищала соседские сады, получала хворостины от хозяев или от сторожа на стройке. Эта нация которая ходила с разбитыми коленками и с исцарапанными руками. Вы кого воспитываете, принцесс? Камиль, надо было родителей отхлестать.

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  2. Аноним

    12-и летний мальчик достаточно умён, чтобы наказать обидевшего его пенсионера. Мог похлестать себя сам, учитывая места ( ноги и рука). Пенсионеры же, по привычке из детства, обычно шлёпают проказников по мягкому заду… Дети ныне знают, чем может обернуться для пенсионера «такие» доказательства. 8)

    Thumb up 5 Thumb down 2

  3. Воспитатель

    Чеши грудь, дядя 8)

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  4. Аноним

    Как понять рубцы, это что с 20 июня ткань зарубцевалась, образовался рубец и его уже успели вылечить за три недели?
    Понятие рубец из Викепедии
    Рубе́ц (лат. cicatrix, -icis, f.) — плотное соединительнотканное образование, возникшее вследствие регенерации тканей после хирургического вмешательства, повреждения или воспаления (например, на коже после заживления раны).
    Это получается такие страшные раны ремнем нанесли, что даже была повреждена целостность тканей? Опять же за три недели уже образовались рубцы такие, что их нужно лечить, какой-то кошмар, что там сделали с ребенком, мужчина по идее за такие побои должен уже в тюрьме сидеть. И еще рубцов оказывается явно больше одного. Мне кажется избить себя самому до такой степени не получится ну или бабушка преувеличивает ситуацию с рубцами. Опять же в статье написано что при осмотре в день происшествия у мальчика нашли множественные гематомы на руке, бедре и голени, откуда тогда появились потом рубцы.

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    • a.danilov

      мне в детстве ремнём прилетало. Причём нормально так- от души, да ещё и узким.
      Не было никаких рубцов. Покраснение лёгкое, не более.
      А если широким, дыкть, вообще и говорить не о чем.

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