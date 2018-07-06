Мэр Бердска: Остановки должны быть для пассажиров, а не для торговли

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Он это уже говорил. Раз в месяц примерно вспоминает, что остановки не так устроены, что мусор не так вывозят, ругается, об этом пишут сми, а в результате ничего не меняется. Словно человек с амнезией, который каждый день открывает для себя что-то новое, наш мэр еженедельно открывает для себя старые городские проблемы. Снова и снова, одни и те же.
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