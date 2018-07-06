Мэр Бердска: Остановки должны быть для пассажиров, а не для торговли

Положение об остановочных площадках может появиться в ближайшее время в Бердске.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в начале июня мэр поручил подчиненным навести порядок на остановках общественного транспорта. Он отметил, что холодильное обрудование в зоне посадки и высадки не должно мешать пассажирам. Приоритет должен отдаваться пассажирам, а не киоскам. Евгений Анатольевич предложил на вновь устанавливаемых объектах вводить требования по обзорности. Если есть необходимость, то обсудить этот вопрос с депутатами и принять нормативный документ.

— Я давал поручение по остановкам. Проанализировать вместе с управлением экономразвития те остановочные платформы, где находится холодильное оборудование. Их местонахождение, — обратился к замначальника отдела транспорта и дорожного хозяйства Евгении Павловской Евгений Шестернин.

По словам Павловской, их специалист делает обход по средам.

Мэр велел подготовить информацию о проделанной работе в течении дня и определить сроки ее окончания.

— Я ставлю задачу помимо этого еще вместе с депутатским корпусом, профильным комитетом, отработать вариант положения об остановочных площадках и их соседства с предприятиями реального сектора экономики. Чтобы не получилось так, что у нас остановки для торговли, а не для людей, акцентировал мэр.