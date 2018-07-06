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Кремль призывает внимательно относиться к наказанию за репосты

Этот вопрос нужно регулировать, подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков: «Формалистский подход неуместен, то есть, когда это приобретает гипертрофированные формы».

6.07.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий

Кремль призывает внимательно относиться к наказанию за репосты

Максим Кормелицкий из Бердска получил реальный срок за перепост

Кремль призывает крайне внимательно подходить к теме наказания за репосты в интернете.

Отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что эта проблема затрагивалась во время «Прямой линии» с Владимиром Путиным, передает ТАСС. «Конечно, президент говорил о том, что здесь абсолютно формалистский подход неуместен, то есть, когда это приобретает гипертрофированные формы», — отметил представитель Кремля.

По его мнению, «вопрос нужно регулировать». «Это не значит, что нужно способствовать распространению какой-то экстремистской и иной запрещенной информации, но, конечно, нужно оградить граждан от каких-то случаев, которые являются даже не курьезными, а весьма резонансными», — подчеркнул Песков. И заявил: «Безусловно, эта тема есть, но здесь нужен очень внимательный подход, чтобы соблюсти баланс».

Вопрос о необходимости уточнения антиэкстремистского законодательства поднял во время «Прямой линии» с Путиным писатель, депутат Госдумы от фракции КПРФ Сергей Шаргунов. Он задал президенту вопрос о преследовании свободомыслия по статье 282 Уголовного кодекса РФ («Возбуждение ненависти или вражды»). По его словам, людей иногда наказывают не за призывы к насилию, а за резкие суждения в соцсетях.

В конце июня Шаргунов и лидер партии «Родина», депутат Госдумы Алексей Журавлев внесли в нижнюю палату парламента проект поправок в законодательство, цель которых — установление справедливой ответственности за совершение действий, незначительных по степени общественной опасности и потому не могущих считаться уголовным преступлением. Среди таких действий называются репосты новостей и сообщений в социальных сетях и других ресурсах в интернете.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», бердчанин Максим Кормелицкий получил реальный срок за репост фото купающихся в проруби на Крещение с комментариями.

Кормелицкого признали виновным в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 282 УК РФ — разжигание ненависти по религиозному признаку. Его осудили за это на 1 год и 3 месяца колонии-поселения.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Так и записать в УК РФ: — Исключить гипертрофированные формы.
    А у каждого судьи, назначенного лично Путиным, будет автоматически сформировано единое понятие, что такое гипертрофия.))

    Кроме Максима Кормелицкого есть сотни других, некоторые из которых привлечены по 282 за репост фото Милонова в майке с надписью «Православие или смерть», которую Милонов свободно выложил на своей страничке, а потом убрал, когда дело запахло жареным.

    А ведь это отличная тенденция со стороны правящего или прислуживающего ему класса — ловить на свой крючок своих врагов:
    Выложить какой-нибудь пост с признаками нарушения ст.282 или ст.280, подождать, когда его кто-нибудь скопирует и выложит у себя, потом убрать и настучать в фсб на своих оппонентов

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