Кремль призывает внимательно относиться к наказанию за репосты

Кремль призывает крайне внимательно подходить к теме наказания за репосты в интернете.

Отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что эта проблема затрагивалась во время «Прямой линии» с Владимиром Путиным, передает ТАСС. «Конечно, президент говорил о том, что здесь абсолютно формалистский подход неуместен, то есть, когда это приобретает гипертрофированные формы», — отметил представитель Кремля.

По его мнению, «вопрос нужно регулировать». «Это не значит, что нужно способствовать распространению какой-то экстремистской и иной запрещенной информации, но, конечно, нужно оградить граждан от каких-то случаев, которые являются даже не курьезными, а весьма резонансными», — подчеркнул Песков. И заявил: «Безусловно, эта тема есть, но здесь нужен очень внимательный подход, чтобы соблюсти баланс».

Вопрос о необходимости уточнения антиэкстремистского законодательства поднял во время «Прямой линии» с Путиным писатель, депутат Госдумы от фракции КПРФ Сергей Шаргунов. Он задал президенту вопрос о преследовании свободомыслия по статье 282 Уголовного кодекса РФ («Возбуждение ненависти или вражды»). По его словам, людей иногда наказывают не за призывы к насилию, а за резкие суждения в соцсетях.

В конце июня Шаргунов и лидер партии «Родина», депутат Госдумы Алексей Журавлев внесли в нижнюю палату парламента проект поправок в законодательство, цель которых — установление справедливой ответственности за совершение действий, незначительных по степени общественной опасности и потому не могущих считаться уголовным преступлением. Среди таких действий называются репосты новостей и сообщений в социальных сетях и других ресурсах в интернете.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», бердчанин Максим Кормелицкий получил реальный срок за репост фото купающихся в проруби на Крещение с комментариями.

Кормелицкого признали виновным в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 282 УК РФ — разжигание ненависти по религиозному признаку. Его осудили за это на 1 год и 3 месяца колонии-поселения.