КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам НАДЕЖДА " ВАШ РУССКИЙ ДОМ" 813 772 2321
Продам 1 комнатную квартиру в Центре!
Продам 1 комнатную квартиру в Красном Соколе!
Продам студию в районе "Зима-Лето"!
Продам 3х комн. квартиру на ул.Красная Сибирь!
Продам студию на Белокаменном 16
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Кремль призывает внимательно относиться к наказанию за репосты

Матч сборных России и Хорватии за выход в полуфинал ЧМ-2018 покажут ночью на набережной в Новосибирске

Продезинфицируют залитые фекалиями из-за коммунальной аварии улицы Бердска

ЧС в Бердске: По новому коллектору потекли фекалии

Привязанная на цепь собака ждет хозяина второй год на даче в Бердске

Спилили мертвые елки в городском парке Бердска

Рыбаки подозревают в опасных виражах на воде спасателей Искитима

Два фотоальбома «Бердск.301 год» разыгрывает редакция в группе «ВКонтакте»

Путин дал звезду Героя России тайным указом Сергею Кириенко

Урвать первыми кусок из федеральной «корзины» предложил депутат власти Бердска

Последние комментарии

Июль 2018
M T W T F S S
« Jun    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  


Матч сборных России и Хорватии за выход в полуфинал ЧМ-2018 покажут ночью на набережной в Новосибирске

Трансляция начнется в час ночи в воскресенье, 8 июля. Предыдущий матч в зоне публичного просмотра посмотрело около 30 тыс. болельщиков.

6.07.2018 Нет комментариев

Матч сборных России и Хорватии за выход в полуфинал ЧМ 2018 покажут ночью на набережной в Новосибирске

ЧМ-2018 по футболу завершится 15 июля

В ночь на 8 июля в 1.00 по новосибирскому времени россиянам предстоит сыграть матч 1/4 финала со сборной Хорватии. Эту встречу, так же как и предыдущие поединки нашей сборной, все желающие смогут посмотреть на Михайловской набережной в прямой трансляции, организованной правительством Новосибирской области.

Как сообщили в департаменте физической культуры и спорта региона, с каждым матчем зрительская аудитория на Михайловской набережной продолжает расти. Так, за историческим выигрышем у команды Испании, по данным ГУ МВД России по Новосибирской области, в воскресенье 1 июля в зоне публичного просмотра наблюдало около 30 тысяч новосибирцев и гостей столицы Сибири. Всего новосибирцы и гости нашего города уже смогли увидеть четыре матча сборной России: три из них на групповом этапе (со сборными Саудовской Аравии, Египта и Уругвая) и один матч 1/8 финала со сборной Испании, в котором наша команда оказалась сильнее одного из главных фаворитов чемпионата мира.

Усиленные меры безопасности, продление часов работы общественного транспорта, разнообразная культурная программа, организация пунктов питания предусмотрены в период трансляций матчей Чемпионата мира по футболу, которые проводяться на Михайловской набережной Новосибирска с 14 июня.

Как сообщил руководитель департамента физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов, в зоне публичного просмотра на Михайловской набережной для трансляций матчей в настоящее время монтируют сцену, где будет расположен большой экран, заключен договор с федеральным оператором по трансляциям. Он подчеркнул, что меры безопасности при проведении трансляций – первоочередный вопрос. Для охраны общественного порядка будут задействованы силы полиции и частных охранных предприятий.

На период трансляций граждан просят с пониманием отнестись к усиленным мерам безопасности, необходимым при проведении массовых мероприятий: в зоне трансляции будет осуществляться личный досмотр, зрителям запрещено проходить с большими сумками, стеклянными бутылками и большими емкостями. Проход в зону публичного просмотра будет осуществляться через арочные металлодетекторы.

Как было отмечено на пресс-конференции со стороны органов местного самоуправления, в зоне публичного просмотра сидячие места рассчитаны на 600 человек, на территории установлены камеры видеонаблюдения. Муниципалитетом предусмотрены организация пунктов питания без горячих продуктов, также будут работать биотуалеты. Для тех, кто приедет посмотреть трансляции матчей на личном автомобиле, запланированы парковки под мостом на площади инженера Будагова, а также в районе БЦ «Речной вокзал» на ул. Добролюбова, 2А.


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Есть ли в Бердске бесплатные туалеты и где они находятся? Кремль призывает внимательно относиться к наказанию за репосты Матч сборных России и Хорватии за выход в полуфинал ЧМ-2018 покажут ночью на набережной в Новосибирске

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Покупать много - выгодно!! или Комплектом дешевле!
RBT.ru - реальный-магазин бытовой техники и электроники с интернет-ценами
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика