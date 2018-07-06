Матч сборных России и Хорватии за выход в полуфинал ЧМ-2018 покажут ночью на набережной в Новосибирске

В ночь на 8 июля в 1.00 по новосибирскому времени россиянам предстоит сыграть матч 1/4 финала со сборной Хорватии. Эту встречу, так же как и предыдущие поединки нашей сборной, все желающие смогут посмотреть на Михайловской набережной в прямой трансляции, организованной правительством Новосибирской области.

Как сообщили в департаменте физической культуры и спорта региона, с каждым матчем зрительская аудитория на Михайловской набережной продолжает расти. Так, за историческим выигрышем у команды Испании, по данным ГУ МВД России по Новосибирской области, в воскресенье 1 июля в зоне публичного просмотра наблюдало около 30 тысяч новосибирцев и гостей столицы Сибири. Всего новосибирцы и гости нашего города уже смогли увидеть четыре матча сборной России: три из них на групповом этапе (со сборными Саудовской Аравии, Египта и Уругвая) и один матч 1/8 финала со сборной Испании, в котором наша команда оказалась сильнее одного из главных фаворитов чемпионата мира.

Усиленные меры безопасности, продление часов работы общественного транспорта, разнообразная культурная программа, организация пунктов питания предусмотрены в период трансляций матчей Чемпионата мира по футболу, которые проводяться на Михайловской набережной Новосибирска с 14 июня.

Как сообщил руководитель департамента физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов, в зоне публичного просмотра на Михайловской набережной для трансляций матчей в настоящее время монтируют сцену, где будет расположен большой экран, заключен договор с федеральным оператором по трансляциям. Он подчеркнул, что меры безопасности при проведении трансляций – первоочередный вопрос. Для охраны общественного порядка будут задействованы силы полиции и частных охранных предприятий.

На период трансляций граждан просят с пониманием отнестись к усиленным мерам безопасности, необходимым при проведении массовых мероприятий: в зоне трансляции будет осуществляться личный досмотр, зрителям запрещено проходить с большими сумками, стеклянными бутылками и большими емкостями. Проход в зону публичного просмотра будет осуществляться через арочные металлодетекторы.

Как было отмечено на пресс-конференции со стороны органов местного самоуправления, в зоне публичного просмотра сидячие места рассчитаны на 600 человек, на территории установлены камеры видеонаблюдения. Муниципалитетом предусмотрены организация пунктов питания без горячих продуктов, также будут работать биотуалеты. Для тех, кто приедет посмотреть трансляции матчей на личном автомобиле, запланированы парковки под мостом на площади инженера Будагова, а также в районе БЦ «Речной вокзал» на ул. Добролюбова, 2А.