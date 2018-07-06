В связи с реконструкцией ул. Лунная спилили первый ряд ранеток

Кремль призывает внимательно относиться к наказанию за репосты
Матч сборных России и Хорватии за выход в полуфинал ЧМ-2018 покажут ночью на набережной в Новосибирске
Продезинфицируют залитые фекалиями из-за коммунальной аварии улицы Бердска
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