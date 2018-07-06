В рубрику «Сообщи свои новости» написалаВчера в связи с реконструкцией ул. Лунная спилили первый ряд ранеток. Очень жаль, что реконструкция происходит таким образом. Ведь эта аллея, была изюминкой микрорайона и улицы Лунной. Последнее время деревья активно рубятся под всякими предлогами, а взамен ничего не происходит. Если так пойдет и дальше, в нашем городе не останется ни одной зеленой зоны, все будет заасфальтировано.