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В Минсельхозе предложили платно регистрировать всех домашних животных.

Крупный рогатый скот, лошадей, северных оленей, племенных свиней, овец и коз планируют маркировать индивидуально, товарных свиней — групповым методом. Первыми на учёт хотят поставить свиней — согласно документу, процесс должен начаться в июле 2019 года. В сентябре 2019 года начнется маркировка крупного рогатого скота, мелкого рогатого скота — с августа 2020 года.

Верблюдов начнут ставить на учет с 1 февраля 2021 года, в июле того же года потратиться предлагают владельцам лошадей, ослов, мулов, лошаков, еще через пять месяцев — оленей. С апреля 2022 года придет очередь домашней птицы, с 1 июля 2022 года придется обязательно маркировать с 1 июля 2022 года. В 2023 году на учет будут ставить пчел, рыб и водных животных. А с декабря 2023 года в обязательном порядке придется ставить на учет собак и кошек.