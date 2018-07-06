На учет поставила полиция победителей олимпиад за неправильный переход путей в Новосибирске

Прокуратурой Советского района Новосибирска дана оценка законности и обоснованности постановки на учёт в отделе полиции семи учеников специального учебного научного центра НГУ, сообщили в областной прокуратуре.

Проверкой установлено, что несовершеннолетние вместе с учителем 30 марта возвращаясь с олимпиады, переходили железнодорожные пути на ст. Новосибирск Главный Западно — Сибирской железной дороги в неустановленном для перехода месте, тем самым создавая угрозу безопасной работе железнодорожного транспорта, а также своей жизни и здоровью.

Своими действиями несовершеннолетние совершили административное правонарушение, за что 10 мая на заседании комиссии по делам несовершеннолетних им объявлено предупреждение. 14 мая все несовершеннолетние за совершение данного правонарушения, в том числе до достижения возраста, с которого наступает административная ответственность, на основании заключений инспектора ПДН отдела полиции были поставлены на учёт для проведения профилактической работы.

Из анализа материалов в отношении несовершеннолетних следует, что ранее они к административной ответственности не привлекались, на учёте в отделе полиции не состояли, по месту учёбы характеризуются положительно. Ребята являются призёрами всероссийских олимпиад, занятия без уважительных причин не пропускают, родители осуществляют за поведением и обучением детей должный контроль.

При решении вопроса о постановке несовершеннолетних на учёт в отделе полиции вопрос об особенностях личности, условиях жизни, воспитания детей, их родителях или иных законных представителях не изучался, оценка обоснованности и необходимости проведения профилактических мероприятий с несовершеннолетними не давалась. Данная практика противоречит целям и задачам проведения профилактической работы с несовершеннолетними, а также принципам деятельности органов полиции.

По результатам проверки 2 июля прокурором Советского района начальнику отдела полиции внесено представление, в котором прокуратура района потребовала снять с учёта несовершеннолетних и удалить запись о постановке их на учёт из базы данных информационного центра ГУ МВД. Результаты рассмотрения представления находятся на контроле прокуратуры района.