Где принимает онколог Василий Плешаков?

В рубрику «Сообщи свои новости» написалВсем доброго дня. Не подскажете, где сейчас ведёт приём хирург-онколог Плешаков Василий Петрович? Гугл выдаёт Биотерапия на Пушкина, 172, но там сказали что он у них давно не ведёт приём. Может, кто знает где? Или, может, посоветуют другого специалиста?