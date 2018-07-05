В городском парке Бердска 2 июля спилили деревья, которые пересадили от центрального отделения почты в 2015 году. Ели так и не прижились на новом месте.
Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» директор парка Сергей Баранов, такое решение было принято комиссией по вырубке и озеленению около недели назад.
— Деревья уже давно погибли, а отходившая кора и голые ветки портили эстетический вид парка. Высаживались они ни при мне, — прокомментировал Сергей Александрович.
Он отметил, что ели являлись аварийными: любой ветер мог просто повалить их на землю.
— Мы специально оставили пни — попробуйте толкнуть их рукой. Они мало того что сухие — что лишний раз доказывает, что они уже умерли — так еще и шатаются. Это говорит о том, что у деревьев сгнили корни, то есть на месте они едва держались. Мы старались сберечь безопасность посетителей, а также эстетический вид парка, — подчеркнул Баранов.
Возможно, при пересадке была нарушена корневая система. Либо сказался возраст елей — им было около 30 лет, а в таком возрасте удачная пересадка маловероятна. Впрочем, как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» Сергей Баранов, этой осенью парку обещают новые молодые ели.
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«Спилили мертвые елки в городском парке Бердска
Ели, пересаженные около трех лет назад от почтамта на парковую поляну, так и не прижились. Они представляли угрозу и портили вид.»
Вопрос к власть имущим Бердска, в своё время на БРЗ была спецмашина для выкапывания и пересадки ВЗРОСЛЫХ Хвойных деревьев от 7 метров в высоту, можно ли её как-то найти или воссоздать для успешного озеленения города Бердска Хвойными деревьями? Её использование было очень эффективно и позволяло получать 100% приживаемость взрослого посадочного материала!
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