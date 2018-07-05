«Спилили мертвые елки в городском парке Бердска

В городском парке Бердска 2 июля спилили деревья, которые пересадили от центрального отделения почты в 2015 году. Ели так и не прижились на новом месте.

Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» директор парка Сергей Баранов, такое решение было принято комиссией по вырубке и озеленению около недели назад.

— Деревья уже давно погибли, а отходившая кора и голые ветки портили эстетический вид парка. Высаживались они ни при мне, — прокомментировал Сергей Александрович.

Он отметил, что ели являлись аварийными: любой ветер мог просто повалить их на землю.

— Мы специально оставили пни — попробуйте толкнуть их рукой. Они мало того что сухие — что лишний раз доказывает, что они уже умерли — так еще и шатаются. Это говорит о том, что у деревьев сгнили корни, то есть на месте они едва держались. Мы старались сберечь безопасность посетителей, а также эстетический вид парка, — подчеркнул Баранов.

Возможно, при пересадке была нарушена корневая система. Либо сказался возраст елей — им было около 30 лет, а в таком возрасте удачная пересадка маловероятна. Впрочем, как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» Сергей Баранов, этой осенью парку обещают новые молодые ели.