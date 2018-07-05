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Рыбаки подозревают в опасных виражах на воде спасателей Искитима

Трое неизвестных, распивая спиртное, катались на катере «Амур-М». Искитимцы предположили, что это работники спасательной станции. В ГИМСе Бердска опровергли информацию.

5.07.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Весь Искитим Нет комментариев

Рыбаки подозревают в опасных виражах на воде спасателей Искитима

Искитимские спасатели перемещаются на резиновых лодках

25 июня житель Искитима Вячеслав поехал на рыбалку с другом. Он увидел как трое мужчин катались на красном катере «Амур-М» в акватории Центрального пляжа в районе Коммунального моста. Подробности вечерней рыбалки он сообщил сайту «Весь Искитим»:

— В лодку, пришвартованную возле станции село трое мужчин, в руках они держали стаканы и что-то из них пили. Они начали кататься на лодке, при этом вытворяли такие виражи, крутили пятаки раз по 10 на одном месте. Поднимались волны, которые у некоторых рыбаков смывали удочки в воду. Задача спасателей пресекать нарушения поведения на воде и быть примером. А тут такое, — возмущается Вячеслав.

За объяснением ситуации редакция «Весь Искитим» обратилась к Олегу Колобову, старшему инспектору ГИМС МЧС России по Новосибирской области:
— В распоряжении спасательной станции Искитим имеется лодка «Амур-М», но она уже много лет не спускается на воду. На ней сотрудники не работают. Сообщений о подобном прецеденте не поступало.

Слова старшего инспектора ГИМС подтвердил начальник спасательной станции Искитима Александр Грицев. Он рассказал, что в настоящее время сотрудники пользуются двумя надувными лодками. Катер «Амур» стоит в гараже. Начальник станции рассказал, что дежурства на станции на постоянной основе осуществляют два матроса-спасателя. Всего на станции работают 5 специалистов. В летнее время штат увеличен на два сотрудника. В смену дежурят двое спасателей-матросов и сам Александр Сергеевич.

— Наши спасатели дежурят на пляже и отвечают за безопасность людей на нем. Контроль правопорядка и нарушения, связанные с управлением водомоторного транспорта осуществляют инспекторы ГИМС. Сюда заходят разные судна, пришвартоваться к станции может кто угодно, — пояснил Александр Грицев.

На сегодняшний день в бердском отделении ГИМС не зарегистрировано происшествий на воде, которые заканчивались трагично.

Источник: Весь Искитим


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