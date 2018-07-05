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Привязанная на цепь собака ждет хозяина второй год на даче в Бердске

Владельца участка дачники не видели с прошлой осени. Пса, оставшегося сторожить дом, подкармливают соседи и прохожие.

5.07.2018 Автор: Слава Душин Фото: Славы Душина 2 коммент.

Привязанная на цепь собака ждет хозяина второй год на даче в Бердске

Собака ждет хозяина и сторожит дом в Бердске

Сегодня, 5 июля, в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» пришло письмо от читателя Сергея с известием о собаке, которая ждет своего хозяина уже второй год.

Сергей сообщил, что на одном из участков в садовом обществе «Восток-1» хозяин не появляется уже 2 год. Собаку же, верно охраняющую дом, подкармливают круглый год добрые люди, проходящие мимо.

Корреспондент «Курьер. Среда. Бердск» побывал по указанному адресу и убедился, что собака действительно сидит на цепи и охраняет дом № 186 по улице Заводской.

Цепь достаточно длинная, что позволяет собаке лежать под дверью или выходить за пределы участка через дыру в заборе.
Однако собака не выглядит брошенной — она вполне чистая, веселая и упитанная.

Глядя на дом, не скажешь, что он брошенный. Обращают внимание на себя пластиковое окно, (которое, впрочем, поставлено более 1 года назад) и достаточно свежее оцинкованное железо, которым покрыта крыша дома. К тому же двор за 2 года должен был зарасти гораздо сильнее, чем это видно на фото.

Привязанная на цепь собака ждет хозяина второй год на даче в Бердске

Пластиковое окно и свежий металлопрофиль на крыше дома в Бердске

Кстати, сегодня на дворе не валялась и какая-то емкость, которая видна на фотографии, присланной Сергеем. Возможно, она использовалась для кормления собаки. Её могла заиграть в траву собака, а мог убрать хозяин участка.

Вдобавок, один из соседей, проживающих по соседству, назвавшийся Александром, сегодня, 5 июля, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» о том, что в последний раз видел своего соседа осенью в маршрутке.

-А в этом году, начав появляться тут с 14-го апреля, я соседа ни разу не встречал. Зовут его Александр, а фамилию его не знаю, — поделился информацией дачник Александр.

«Курьер. Среда. Бердск» свяжется с правлением «Восток-1» и выяснит о судьбе хозяина собаки и участка.
Следите за новостями.


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    «Привязанная на цепь собака ждет хозяина второй год на даче в Бердске»

    А собачник вообще ещё жив, а то всякое в жизни бывает!

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  2. Аноним

    Человек хозяин — хуже скотины , если собака брошена таким образом

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