Путин дал звезду Героя России тайным указом Сергею Кириенко

Сергей Кириенко — замглавы администрации президента
Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, курирующий в Кремле вопросы внутренней политики, стал Героем России, сообщают СМИ со ссылкой на свои источники. Первой о награждении Кириенко сообщила газета «Коммерсантъ», по данным которой решение о присвоении высокого звания было оформлено закрытым указом Владимира Путина.
Источники «Коммерсанта» сообщают, что звания Героя России Кириенко был удостоен за заслуги в развитии атомной отрасли страны (до прихода в администрацию президента он занимал (в 2007–2016 годах) пост гендиректора «Росатома», а до того был руководителем Федерального агентства по атомной энергии.
Кроме того, как утверждают источники «Коммерсанта», президент «оценил вклад господина Кириенко в свою избирательную кампанию». На состоявшихся 18 марта 2018 года Путин получил рекордное число голосов — 56,43 млн, что впервые составило более половины от общего числа избирателей в России и 76,69% избирателей, принявших участие в выборах.
Факт присвоения Кириенко звания Героя России подтвердил и близкий к Кремлю источник «Ведомостей». В свою очередь источник «Интерфакса», также подтвердивший факт награждения, заверил, что оно никак не связано с выборами главы государства.
«Присвоение этого высокого звания не связано с деятельностью Кириенко в администрации президента и прошедшими президентскими выборами. Звезды Героя Кириенко удостоен за работу в «Росатоме», — сказал собеседник «Интерфакса».
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения о награждении Кириенко. «Не комментирую», — заявил он «Интерфаксу».
В соответствии с принятым в 1992 году законом звание Героя Российской Федерации присваивается президентом «за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением геройского подвига», напоминает РБК. Удостоенному этого звания вручается соответствующая грамота и медаль «Золотая звезда». Изготавливаемая из 21,5 грамма золота медаль носится награжденным на колодке, обтянутой лентой цветов российского флага, на левой стороне груди, выше всех остальных медалей и орденов.
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Еще как Разваливать так красиво талант надо иметь…..Столько олигархов взошло в поле после посадки в 90-е,любой агроном планеты позавидовал бы
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Всё правильно! Наградил за реальные заслуги! Росатом на подъёме, за бугром строят, твэлами мощно торгуют, ядерный двигатель для ракеты и суперторпеды создан!
А шароварное подполье может скрежетать гнилыми зубами!
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Звание Героя Российской Федерации присваивается за заслуги перед государством и народом, связанные с свершением Геройского Подвига. (Положение
о звании Героя Российской Федерации
(утв. Законом РФ от 20 марта 1992 г. N 2553-I).
Путинские чиновники, круглосуточно жертвуют своим здоровьем, а то и жизнью, совершая геройские подвиги ради простого российского народа! Честь им и Слава!
Как и депутатам Государственной Думы, тут как раз стало известно, какую себе пенсию эти слуги народа нарисовали.
Госдума раскрыла размеры зарплат и пенсий депутатов, Фактическая начисленная среднемесячная зарплата за шесть месяцев 2018 года, с учетом дней болезни депутатов, их отпусков и выплаты подоходного налога, составила 338 тысяч рублей. Это в 9 раз больше средней заработанной платы по России. В конечном счете пенсия парламентария, заседавшего в Госдуме 5 лет, составляет 46 626 рублей, 10 лет – 63 581 рубль, что в 4,5 раза выше средней пенсии по России.
А вы держитесь там, здоровья и хорошего настроения
Слава России! Героям Слава!!!!
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молодец Кириенко! Один из немногих реально работающих руководителей. Только непонятно, почему о «тайном» приказе все узнали раньше самого Кириенко? Курьер опять жжет?
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Расплатился за правильно организованную выборную кампанию.Народ на грани нищеты,но правят им одни герои!
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Какие времена, такие и герои Само звание Герой России, несколько так скажем дискредитировано, особенно после того, как его массово раздали чеченским бандитам-головорезам, что начали ради бабла прикидываться российскими патриотами, пехотинцами Путина
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