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Путин дал звезду Героя России тайным указом Сергею Кириенко

СМИ узнали, что звание было присвоено первому заместителю главы президентской администрации за ядерные достижения.

5.07.2018 Фото: Кремлин.ру 6 коммент.

Путин дал звезду Героя России тайным указом Сергею Кириенко

Сергей Кириенко — замглавы администрации президента

Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, курирующий в Кремле вопросы внутренней политики, стал Героем России, сообщают СМИ со ссылкой на свои источники. Первой о награждении Кириенко сообщила  газета «Коммерсантъ», по данным которой решение о присвоении высокого звания было оформлено закрытым указом Владимира Путина.

Источники «Коммерсанта» сообщают, что звания Героя России Кириенко был удостоен за заслуги в развитии атомной отрасли страны (до прихода в администрацию президента он занимал (в 2007–2016 годах) пост гендиректора «Росатома», а до того был руководителем Федерального агентства по атомной энергии.

Кроме того, как утверждают источники «Коммерсанта», президент «оценил вклад господина Кириенко в свою избирательную кампанию». На состоявшихся 18 марта 2018 года Путин получил рекордное число голосов — 56,43 млн, что впервые составило более половины от общего числа избирателей в России и 76,69% избирателей, принявших участие в выборах.

Факт присвоения Кириенко звания Героя России подтвердил и близкий к Кремлю источник «Ведомостей». В свою очередь источник «Интерфакса», также подтвердивший факт награждения, заверил, что оно никак не связано с выборами главы государства.

«Присвоение этого высокого звания не связано с деятельностью Кириенко в администрации президента и прошедшими президентскими выборами. Звезды Героя Кириенко удостоен за работу в «Росатоме», — сказал собеседник «Интерфакса».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения о награждении Кириенко. «Не комментирую», — заявил он «Интерфаксу».

В соответствии с принятым в 1992 году законом звание Героя Российской Федерации присваивается президентом «за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением геройского подвига», напоминает РБК. Удостоенному этого звания вручается соответствующая грамота и медаль «Золотая звезда». Изготавливаемая из 21,5 грамма золота медаль носится награжденным на колодке, обтянутой лентой цветов российского флага, на левой стороне груди, выше всех остальных медалей и орденов.

 


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(6) Комментариев

  1. Аноним

    Еще как :-D Разваливать так красиво талант надо иметь…..Столько олигархов взошло в поле после посадки в 90-е,любой агроном планеты позавидовал бы :-D :-D :-D

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  2. Гость

    Всё правильно! Наградил за реальные заслуги! Росатом на подъёме, за бугром строят, твэлами мощно торгуют, ядерный двигатель для ракеты и суперторпеды создан!
    А шароварное подполье может скрежетать гнилыми зубами! :( :( :(

    Thumb up 4 Thumb down 12

  3. Поросёнок Пётр

    Звание Героя Российской Федерации присваивается за заслуги перед государством и народом, связанные с свершением Геройского Подвига. (Положение
    о звании Героя Российской Федерации
    (утв. Законом РФ от 20 марта 1992 г. N 2553-I).
    Путинские чиновники, круглосуточно жертвуют своим здоровьем, а то и жизнью, совершая геройские подвиги ради простого российского народа! Честь им и Слава!
    Как и депутатам Государственной Думы, тут как раз стало известно, какую себе пенсию эти слуги народа нарисовали.
    Госдума раскрыла размеры зарплат и пенсий депутатов, Фактическая начисленная среднемесячная зарплата за шесть месяцев 2018 года, с учетом дней болезни депутатов, их отпусков и выплаты подоходного налога, составила 338 тысяч рублей. Это в 9 раз больше средней заработанной платы по России. В конечном счете пенсия парламентария, заседавшего в Госдуме 5 лет, составляет 46 626 рублей, 10 лет – 63 581 рубль, что в 4,5 раза выше средней пенсии по России. 8)
    А вы держитесь там, здоровья и хорошего настроения ;)
    Слава России! Героям Слава!!!!

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  4. Аноним

    молодец Кириенко! Один из немногих реально работающих руководителей. Только непонятно, почему о «тайном» приказе все узнали раньше самого Кириенко? Курьер опять жжет? :-D

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  5. Аноним

    Расплатился за правильно организованную выборную кампанию.Народ на грани нищеты,но правят им одни герои!

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    • Поросёнок Пётр

      Какие времена, такие и герои *PARDON* Само звание Герой России, несколько так скажем дискредитировано, особенно после того, как его массово раздали чеченским бандитам-головорезам, что начали ради бабла прикидываться российскими патриотами, пехотинцами Путина 8)

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