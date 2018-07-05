Путин дал звезду Героя России тайным указом Сергею Кириенко

Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, курирующий в Кремле вопросы внутренней политики, стал Героем России, сообщают СМИ со ссылкой на свои источники. Первой о награждении Кириенко сообщила газета «Коммерсантъ», по данным которой решение о присвоении высокого звания было оформлено закрытым указом Владимира Путина.

Источники «Коммерсанта» сообщают, что звания Героя России Кириенко был удостоен за заслуги в развитии атомной отрасли страны (до прихода в администрацию президента он занимал (в 2007–2016 годах) пост гендиректора «Росатома», а до того был руководителем Федерального агентства по атомной энергии.

Кроме того, как утверждают источники «Коммерсанта», президент «оценил вклад господина Кириенко в свою избирательную кампанию». На состоявшихся 18 марта 2018 года Путин получил рекордное число голосов — 56,43 млн, что впервые составило более половины от общего числа избирателей в России и 76,69% избирателей, принявших участие в выборах.

Факт присвоения Кириенко звания Героя России подтвердил и близкий к Кремлю источник «Ведомостей». В свою очередь источник «Интерфакса», также подтвердивший факт награждения, заверил, что оно никак не связано с выборами главы государства.

«Присвоение этого высокого звания не связано с деятельностью Кириенко в администрации президента и прошедшими президентскими выборами. Звезды Героя Кириенко удостоен за работу в «Росатоме», — сказал собеседник «Интерфакса».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения о награждении Кириенко. «Не комментирую», — заявил он «Интерфаксу».

В соответствии с принятым в 1992 году законом звание Героя Российской Федерации присваивается президентом «за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением геройского подвига», напоминает РБК. Удостоенному этого звания вручается соответствующая грамота и медаль «Золотая звезда». Изготавливаемая из 21,5 грамма золота медаль носится награжденным на колодке, обтянутой лентой цветов российского флага, на левой стороне груди, выше всех остальных медалей и орденов.