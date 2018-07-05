За махинации с землей 4 года получил экс-замглавы Росреестра Новосибирска

В Новосибирской области к четырем годам колонии и штрафу 1 млн руб. приговорен бывший заместитель руководителя областного управления Росреестра Дмитрий Ламерт. Он обвинялся в махинациях с дорогостоящей пригородной землей, в результате которых государству был причинен ущерб в сумме более 560 млн руб.

Поскольку Ламерт провел под следствием и судом половину назначенного ему срока, он может ходатайствовать о досрочном освобождении. Процедура экстрадиции из Аргентины второго предполагаемого участника земельной аферы — предпринимателя Ивана Ярошевского — затягивается.

Суд города Обь вынес приговор по уголовному делу экс-замглавы управления Росреестра по Новосибирской области Дмитрия Ламерта, сообщили „Ъ“ в суде.

Весной 2016 года ГУ МВД РФ по Новосибирской области завело дело по факту многомиллионной аферы с дорогостоящей пригородной землей. По версии следствия, земельный фонд ЗАО «Пригородное» незаконно пополнился участком площадью 1,7 тыс. га, находившимся в госсобственности. В мае того же года полицейские задержали замглавы областного управления Росреестра Дмитрия Ламерта.

«В 2013 году чиновник внес недостоверные сведения в кадастровую документацию о находящемся в госсобственности земельном участке и произвел его отчуждение в пользу третьих лиц»,— сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, добавив, что на спорный участок наложен арест, любые действия с ним запрещены. Сумма, в которую оценили ущерб от потери имущества, составила более 560 млн руб.

Ламерту предъявили обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями, которые привели к тяжким последствиям (ч. 3 ст. 285 УК РФ), и особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). С санкции суда замглавы новосибирского Росреестра водворили в СИЗО.

Другого фигуранта этого дела, одного из руководителей ЗАО «Пригородное» Ивана Ярошевского объявили в розыск по линии Интерпола. В августе 2016 года пресс-служба МВД РФ сообщила, что предприниматель задержан правоохранительными органами Аргентины. Процедура его экстрадиции до сих пор не завершена.

В августе прошлого года дело Дмитрия Ламерта, которого освободили от должности, поступило в суд. В первый день процесса экс-чиновник заявил, что с целью подготовки провокации ему в камеру подсадили сексота СИЗО. Выдвинутые же против него обвинения Ламерт назвал «надуманными и необоснованными».

Я знаю, кто стоит за уголовным делом. Но я не могу назвать этого человека, потому что прямых доказательств у меня нет. А если я назову его фамилию, имя, отчество, я сразу попадаю на иск»,— заявил подсудимый.

Как рассказал „Ъ“ помощник прокурора города Обь Сергей Федосеев, суд согласился с предложенным гособвинителем наказанием и назначил бывшему замглавы новосибирского Росреестра четыре года лишения свободы в колонии общего режима и штраф в размере 1 млн руб. Статью УК о злоупотреблении должностными полномочиями суд исключил из обвинения как «излишне вмененную». Осужденный уже может ходатайствовать об условно-досрочном освобождении, поскольку отбыл в СИЗО половину назначенного ему срока. Адвокат Сергей Нестеров воздержался от комментария приговора до консультаций с подзащитным.

В Бердске идет расследование уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего начальника городского отдела МВД Сергея Проценко и его дочери Екатерины Песляк. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», их подозревают в махинациях с землей. По версии следствия, Проценко и Песляк, используя мошенническую схему и связи в органах власти, за символическую цену (11 тыс. рублей) смогли оформить в собственность земельный участок на ул. Тимирязева в Новом поселке Бердска. И выставили его на продажу за 2 млн рублей.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 23 мая суд смягчил Сергею Проценко меру пресечения, отпустив его из СИЗО под домашний арест до 29 июля. До этого же дня продлен домашний арест Екатерине Песляк.

Как писал «Курьер. Среда. Бердск», подобные мошеннические схемы купли-продажи земли были распространены в Бердске до 2016 года.