Нарушает процессуальные сроки из-за отсутствия марок прокуратура Бердска

В «Курьер. Среда. Бердск» 4 июля обратилась Галина К., которая сетовала на то, что на протяжении нескольких дней она не могла дозвониться в приемную прокуратуры Бердска. А когда она пришла в надзорный орган, оказалось, что ее письмо не отправлено в установленные законом сроки. По причине отсутствия почтовых марок.

Прокурор Бердска Роман Сивак рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что почтовых марок сейчас действительно нет. Запрос на выделение марок в областную прокуратуру уже сделали.

— Всегда есть возможность прийти в прокуратуру и получить ответ. Дозвониться до приемной можно всегда. Бывает, что факс идет, поэтому бывает так, что до нас не дозвонишься. Но мы и не дежурная часть, чтобы фиксировать звонки. Секретарь приемной всегда расскажет все и объяснит. У нас с этим никогда не было проблем. Кроме того у нас доступна прокуратура для посещений в отличии от многих других органов. Заходите и спрашивайте без всяких проблем, — пояснил Роман Андреевич.