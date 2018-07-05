ЧС в Бердске: По новому коллектору потекли фекалии
Привязанная на цепь собака ждет хозяина второй год на даче в Бердске
Спилили мертвые елки в городском парке Бердска
Рыбаки подозревают в опасных виражах на воде спасателей Искитима
Два фотоальбома «Бердск.301 год» разыгрывает редакция в группе «ВКонтакте»
Путин дал звезду Героя России тайным указом Сергею Кириенко
Урвать первыми кусок из федеральной «корзины» предложил депутат власти Бердска
За махинации с землей 4 года получил экс-замглавы Росреестра Новосибирска
Нарушает процессуальные сроки из-за отсутствия марок прокуратура Бердска