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Урвать первыми кусок из федеральной «корзины» предложил депутат власти Бердска

По словам Николая Сычева, это необходимо для реализации плана социально-экономического развития, подготовленного с учетом майских указов президента.

5.07.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск 2 коммент.

Урвать первыми кусок из федеральной «корзины» предложил депутат власти Бердска

Депутат Николай Сычев уверен, что только со скорретированным планом СЭРа с учетом решения задач, город может рассчитывать на федеральную поддержку

Успеть воспользоваться федеральным финансированием для выполнения задач майского послания президента призывает депутат Николай Сычев власть Бердска.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Сычев направил письмо в бердский горсовет депутатов с предложением пересмотреть план социально-экономического развития и критерии оценки главы города, горадминистрации и иных подведомственных ему органов местного самоуправления, а также расширить значимость ТОСов при оценки деятельности власти.

По мнению Николая Сычева, новый майский указ президента Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года» становится критерием оценки деятельности не только правительства РФ и губернаторов, но и работы глав муниципальных образований и подведомственным им органам местного самоуправления.

По словам депутата, план социально-экономического развития Бердска устарел. Критерии оценки деятельности главы — тоже вчерашний день. Настало время все это пересмотреть.

Николай Сычев предлагал создать рабочие группы и до 1 октября текущего года подготовить данные вопросы в новой редакции.

По майскому указу президента четко просматривается, что мнение населения для города или поселка должно быть решающим, рассказал Николай Сычев. Бердская горадминистрация должна оказывать услуги населению не распорядительно-объяснительными формами, а организационно-консультационными способами. Оказывать консультации, участвовать в решении разных вопросов, помогать жителям разрешать вопросы местного решения, а не тормозить их решение, отметил Сычев.

Николай Федорович сделал некоторую оценку применения пунктов указа к бердским реалиям.

— В сфере демографического развития восемь пунктов. Они слабо просматриваются в действующем плане социально-экономического развития (СЭР) Бердска. Например, продолжительность здоровой жизни до 67 лет. У нас вообще об этом не говорится. Следующее, увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1,7, чуть ли не в два раза. А у нас рождаемость снижается. Как эти вопросы будет решать глава. Если он эти вопросы будет использовать как статотчетность — это одно. А он должен реализовывать указ президента, то есть разработать комплекс мероприятий. И все это должно войти в новый план социально-экономического развития, — высказал свою точку зрения Сычев.

Депутат коснулся и сферы здравоохранения. Он отметил, что показатель смертности населения трудоспособного возраста в Бердске 357 человек на 103 000. По указу президента — до 350 случаев до 100 000. Бердск не вписывается в эти рамки. Нужно разобраться, почему смертность в Бердске увеличена и принять кардинальные меры в разрешении этого вопроса, акцентировал Николай Федорович.

Как пояснил Сычев, в существующем СЭРе Бердска есть только те пункты, которые необходимо решить, но нет путей их решения. Взять за пример дефицит кадров в горбольнице.

— Надо жилье, надо. Надо зарплату повышать, надо. Надо детские сады, надо. Это только один пункт. А в сфере здравоохранения их девять. Хочу встретиться с главврачом бердской ЦГБ Юрием Краморовым. Я знаю, что он заинтересован, ему же хочется, чтобы больница работала, — подчеркнул Сычев.

В сфере образования депутат назвал самым интересным пункт «создание условий для раннего развития детей до 3 лет».

— У нас в детсадах мест не хватает. Не то что в ясельных группах, — резюмировал Сычев.

По мнению депутата, культура в Бердске — одна из лучших в области и даже в России. В указе 10 пунктов, которые нужно пересмотреть в плане социально-экономического развития.

— Главное, что СЭР всегда предусматривает бюджет Бердска. Сейчас глава и депутаты должны этот план пересмотреть полностью с учетом указа президента. Это трудная и кроопотливая работа. Но это укажет вектор работы муниципального образования до 2024 года, — уверен Николай Федорович.

Когда будет пересмотрен план СЭРа, следует и пересмотреть весь бюджет города. Тогда определится, что с ним можно сделать.

— Указ президента четко выявит все возможности города с его бюджетом и покажет, сколько денег не хватает по каждому подпункту. Глава вместе с председателем горсовета Валерием Бадьиным должен ехать к губернатору, в Заксобрание с пакетом документов и говорить, что готовы выполнить указ президента, но наши силы такие-то, а этого у нас не хватает. Или нам финансово помогайте, может, даже потребуется помощь по кадрам, мощности, может быть нужно будет заводик какой-нибудь построить или спорткомплекс. Картина, как исполнять указ президента, должна быть ясной. Если мы промолчим, придут другие муниципальные образования с инициативой, и нам возле корзины с федеральным бюджетом достанутся крохи. И мы потом будем локти кусать, — уверил Сычев.

Как пояснил депутат, врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников создал совет по реализации майского указа президента.

По словам спикера бердского горсовета Валерия Бадьина, он перенаправил письмо депутата Николая Сычева на имя главы Евгения Шестернина, так как все программы были подписаны и разработаны администрацией. Чтобы их скорректировать не только с учетом его предложения, здесь ничего нового нет, это послание президента, объяснил Бадьин.

— На все комиссии направил рассмотреть это предложение. Но все дело в том, что пока депутаты на каникулах. Наверное, в августе будем собираться и рассматривать, — сообщил Валерий Георгиевич.

Как считает Бадьин, Сычев не предлагает что-то новое — все есть в президентском указе. Вся предвыборная программа Андрея Травникова построена на том, чтобы переработать все планы с учетом майского послания президента, акцентировал спикер горсовета.


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(2) Комментариев

  1. Сибиряк

    «По словам спикера бердского горсовета Валерия Бадьина, он перенаправил письмо депутата Николая Сычева на имя главы Евгения Шестернина, так как все программы были подписаны и разработаны администрацией» — жизнь для Бадьина хороша и жить хорошо!
    Пустая у тебя Сычев суета, с пехотой кашу не сваришь.

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  2. Мотя

    Сычев, дай им спокойно жить, получать зарплату и откаты!

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