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Мэрия Новосибирска отметила социальную ответственность «Ростелекома»

Новосибирский филиал «Ростелекома» занял первое место в городском конкурсе, получив звание «Предприятие высокой социальной ответственности».

5.07.2018 Нет комментариев

Мэрия Новосибирска отметила социальную ответственность «Ростелекома»
По итогам 2017 года мэрия Новосибирска назвала лучшие компании, которые считают заботу о своем коллективе основой успешной деятельности. Победителями названы 13 организаций в сфере гостеприимства, оптово-розничной торговли, связи и коммуникаций, науки и образования, общественного транспорта и производства.
«Для крупнейшего города в Сибири конкурс на звание «Предприятие высокой социальной ответственности» очень актуален. Важно, что в Новосибирске таких предприятий немало, и их, безусловно, необходимо поощрять», – поздравляя победителей, отметил первый заместитель мэра Геннадий Захаров.
Степень социальной ответственности компаний оценивалась по 26 показателям. В частности, эксперты учитывали уровень заработной платы на предприятии, наличие социальных программ, ориентированных на поддержание здоровья и благополучия сотрудников и членов их семей, поддержку в трудных жизненных ситуациях и отсутствие задолженностей по выплатам и производственного травматизма.
На реализацию программ по социальной поддержке в прошедшем году Новосибирский филиал ПАО «Ростелеком» потратил более 15 миллионов рублей. Сотрудники компании смогли компенсировать расходы на лечение и приобретение дорогостоящих медикаментов, оплату детских дошкольных учреждений и приобретение путевок на санаторно-курортное лечение. Почти две тысячи связистов получили в 2017 году материальную помощь к отпуску. Еще тысяче сотрудников, в том числе неработающим пенсионерам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, предприятие оказало финансовую поддержку.
«В Новосибирском филиале занято более двух тысяч человек. Мы стараемся следить за тем, чтобы каждый человек не только видел результат своей собственной работы, но и заботу предприятия о нем. «Ростелеком» динамично трансформируется в цифровую компанию, при этом целью всех изменений по-прежнему остаются более благоприятные условия труда, в которых сотрудники могут реализовать свой потенциал», – отметил директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Куприянов.
Всего в 2017 году на соискание звания «Предприятие высокой социальной ответственности» было подано 46 заявок. Победителям, занявшим первое место, рекомендовано принять участие в федеральном конкурсе, а имена победителей будут размещены на городской Доске почета.


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