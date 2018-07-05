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Отвалилось на ходу колесо у Honda CR-V в центре Бердска

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Отвалилось на ходу колесо у Honda CR-V в центре Бердска

На улице Лелюха автомобиль оставил длинный тормозной след, придавив колесо днищем к асфальту.(ФОТО)

5.07.2018 Автор: Слава Душин Фото: Славы Душина 9 коммент.

Отвалилось на ходу колесо у Honda CR V в центре Бердска

Отвалилось на ходу колесо у иномарки в Бердске

Сегодня, 5 июля, около 14 часов на улице Лелюха в Бердске произошла авария.

Автомобиль Honda CR-V, двигаясь со стороны улицы Вокзальной, потерял на ходу переднее правое колесо. Подмяв под себя колесо и оставив длинный тормозной след, автомобиль замер напротив бердского рынка.

Отвалилось на ходу колесо у Honda CR V в центре Бердска

Автомобиль при торможении бороздил потерянным колесом в Бердске

Из-за того, что улица Лелюха не загружена транспортом, авария обошлась без столкновений с другими автомобилями.

Движение по улице Лелюха в сторону улицы Ленина было затруднено незначительно.

В момент создания фоторепортажа владельца не удалось обнаружить ни в автомобиле, ни возле него.

Информации о возможных пассажирах автомобиля, а так же о состоянии здоровья водителя пока нет.


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(9) Комментариев

  1. Аноним

    Почему не следят за тех состоянием своего авто?!

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  2. Аноним

    хлам японский — под пресс все что старше 10 лет и все!

    Либо обязательное полное техобслуживание 2 раза в год на нормальной СТО, имеющее все сертификаты от автопроизводителей!

    Thumb up 2 Thumb down 9

  3. Аноним

    Вот так покупать авто у перекупов.

    Thumb up 2 Thumb down 5

  4. Аноним

    хоть колесо, а не пополам развалилась :-D

    Thumb up 4 Thumb down 3

  5. Аноним

    Друг друга есть стали,во народ… :-D :-D :-D не от хорошей жизни хлам на дорогах.Все вопросы к царю, и к тем 76%почему столько хламу на дорогах,нет рф автопрома,и почему чины и бояре ездят на новых дорогих авто?

    Thumb up 6 Thumb down 2

    • Аноним

      Это у вас на Украине нет автопрома. Уже нет. Не надо путать вашу раздерибаненную страну массово моющую унитазы в Польше с нами.

      Thumb up 3 Thumb down 2

      • Гость

        Зато страну свою — окраину, остаточно декоммунизировали. %) *CRAZY* :-D
        В всу какое-то новое движение — хорунжии-подхорунжии?! А может быть так: новые звания в украинской армии — козак, вице-козак, младший козак, старший козак, подкозак, козак-гаврилюк, козак-мамелюк, козак второго ранга, козак первого ранга, главный козак, козачище, шоколадный козак.﻿ =-O

        Thumb up 1 Thumb down 0

      • Аноним1

        Причем здесь Украина, и с каждой машиной может произойти

        Thumb up 3 Thumb down 0

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