Отвалилось на ходу колесо у Honda CR-V в центре Бердска

Сегодня, 5 июля, около 14 часов на улице Лелюха в Бердске произошла авария.

Автомобиль Honda CR-V, двигаясь со стороны улицы Вокзальной, потерял на ходу переднее правое колесо. Подмяв под себя колесо и оставив длинный тормозной след, автомобиль замер напротив бердского рынка.

Из-за того, что улица Лелюха не загружена транспортом, авария обошлась без столкновений с другими автомобилями.

Движение по улице Лелюха в сторону улицы Ленина было затруднено незначительно.

В момент создания фоторепортажа владельца не удалось обнаружить ни в автомобиле, ни возле него.

Информации о возможных пассажирах автомобиля, а так же о состоянии здоровья водителя пока нет.