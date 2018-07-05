Отвалилось на ходу колесо у Honda CR-V в центре Бердска

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Почему не следят за тех состоянием своего авто?!
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хлам японский — под пресс все что старше 10 лет и все!
Либо обязательное полное техобслуживание 2 раза в год на нормальной СТО, имеющее все сертификаты от автопроизводителей!
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и не японский туда же
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Вот так покупать авто у перекупов.
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хоть колесо, а не пополам развалилась
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Друг друга есть стали,во народ… не от хорошей жизни хлам на дорогах.Все вопросы к царю, и к тем 76%почему столько хламу на дорогах,нет рф автопрома,и почему чины и бояре ездят на новых дорогих авто?
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Это у вас на Украине нет автопрома. Уже нет. Не надо путать вашу раздерибаненную страну массово моющую унитазы в Польше с нами.
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Зато страну свою — окраину, остаточно декоммунизировали.
В всу какое-то новое движение — хорунжии-подхорунжии?! А может быть так: новые звания в украинской армии — козак, вице-козак, младший козак, старший козак, подкозак, козак-гаврилюк, козак-мамелюк, козак второго ранга, козак первого ранга, главный козак, козачище, шоколадный козак.
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Причем здесь Украина, и с каждой машиной может произойти
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