Взятку за выезд в Турцию дала должница судебному приставу в Новосибирске

О склонении ко взяточничеству пристав сообщил в полицию
В отношении взяткодательницы возбуждено уголовное дело, сообщилил сегодня, 5 июля, в управлении ФССП по Новосибирской области.
Должница пыталась подкупить судебного пристава-исполнителя, предлагая ему денежное вознаграждение в размере 15 000 рублей за снятие ограничения на выезд за пределы РФ с её младшей сестры, которая не могла улететь в Турцию.
В апреле текущего года в отдел судебных приставов по Калининскому району города Новосибирска поступил исполнительный документ о взыскании в солидарном порядке с гражданок Д. и К. кредитной задолженности порядка 2 770 000 рублей и обращении взыскания на заложенное имущество.
Две сестры взяли кредит на приобретение квартиры сроком на 17 лет, однако перестали выполнять свои обязательства по договору. Тогда кредитная организация обратилась в суд, чтобы реализовать залоговую квартиру и возместить затраты, связанные с выдачей и обслуживанием кредита. Рассмотрев материалы дела, суд удовлетворил требования истца и решил взыскать с заёмщиков образовавшуюся задолженность и обратить взыскание на заложенное имущество.
В рамках исполнительного производства, судебный пристав-исполнитель ограничил должниц в праве выезда за пределы Российской Федерации. Данная мера побудила явиться в отдел 38-летнюю гражданку Д., которая в ходе приёма, сообщила о том, что её младшая сестра – гражданка К. находится в Москве, не может пройти пункт пограничного контроля и улететь в Турцию.
Судебный пристав-исполнитель разъяснил женщине, что её сестра сможет покинуть пределы страны только в том случае, если ими будет погашена задолженность по кредиту. Однако гражданка Д. не собиралась оплатить долг, она настоятельно просила должностное лицо помочь в снятии с её сестры ограничения на выезд за пределы РФ и предложила судебному приставу-исполнителю взятку в размере 15 000 рублей.
О попытке склонения к совершению коррупционного преступления судебный пристав-исполнитель сообщил в отдел противодействия коррупции УФССП России по Новосибирской области, после чего должница была задержана во взаимодействии с сотрудниками УЭБиПК областного главка МВД.
СКР по Новосибирской области возбудил уголовное дело в отношении гр. Д по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ.
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Ойть жеж бабы дуры.
Уже сколько раз писалось, меньше 300 000 руб наличными мелкими куйпюрами — не предлагать.
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Ну слава богу, наконец-то, за дачу взятки тоже садят (надеюсь).
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