Обворовывают палатки туристов на побережье Бердска

В неделю с 25 июня по 1 июля в Бердске полиция зарегистрировала 416 сообщений о происшествиях. Из их числа — 21 преступление. Раскрыто 9 преступлений. Это стало известно из оперативной сводки, предоставленной «Курьер. Среда. Бердск» заместителем начальника отдела МВД по Бердску Сергеем Волгиным.

За неделю в дежурную часть доставили 21 нарушителя, выявлено 38 административных правонарушений. Среди них 5 случаев — преступления на улице, и 2 — в общественных местах.

К счастью, на прошлой неделе не произошло ни одного случая тяжких преступления — убийства, разбоя, изнасилования, угона или грабежа. В большинстве своем преступления связаны с оборотом наркотиков или кражами.

Не раскрытыми остались 11 случаев краж. Кроме того, была изъята одна единица оружия.

Как рассказал Волгин, в последнее время участились кражи велосипедов и мопедов, а также воровство из палаток, поставленных на бердском побережье туристами. Такой факт имел место 29 июня на берегу Обского моря в районе «Чайки». Сергей Владимирович призывает граждан быть бдительными и не оставлять ценные вещи без присмотра.