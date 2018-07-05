Более 70 млн рублей даст область на «чистую воду» Бердску

В Новосибирской области в 2018 году планируется выполнить строительство семи модульных установок водоподготовки.

И. о. министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов 3 июля на заседании межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при губернаторе Новосибирской области доложил о работе по обеспечению населения региона чистой водой.

«В 2018 году планируется выполнить строительство семи модульных установок водоподготовки в Венгеровском, Куйбышевском, Сузунском районах, завершить строительство станции химводоочистки в р. п. Колывань, строительство комплекса водоочистных сооружений в с. Верх-Тула Новосибирского района, продолжить реконструкцию водозаборных сооружений в р. п. Горный Тогучинского района, завершить реконструкцию канализационного коллектора в Бердске, осуществить проектирование строительства резервного источника водоснабжения в Бердске. На обозначенные цели в рамках подпрограммы «Чистая вода» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2022 годах» по линии министерства ЖКХ из областного бюджета запланированы средства в размере 283,7 млн рублей», – подчеркнул Денис Архипов.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», на проектирование резервного источника питьевого водоснабжения города предусмотрено 11 млн рублей. Подрядчика выберут по аукциону.

Наличие третьего источника существенно снизит вероятность перебоев в водоснабжении в случае каких-либо чрезвычайных ситуаций. Пока в Бердске существует два основных источника, обеспечивающих город питьевой водой — это водозаборы на Берди и Обском море. Место для проектирования скважин третьего водоисточника определено на северо-западе Бердска, в зоне городских лесов, на левом берегу Бердского залива на пути к Бердской косе. Финансирование проекта будет осуществляться из бюджета Новосибирской области.

На устранение аварии на канализационном коллекторе область выделила Бердску 30 млн рублей. Еще 32 млн запланировано на прокладку второй ветки коллектора, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Кроме того, в 2018 году с участием Фонда модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области будет обеспечено повышение уровня надежности систем водо-, теплоснабжения и водоотведения. На эти цели в Фонд из областного бюджета будет направлено 670 млн рублей.

Также Денис Архипов на заседании межотраслевого совета потребителей отчитался об обеспечении открытости и доступности информации об исполнении программных мероприятий по программам обеспечения жителей области чистой водой. В частности он подчеркнул, что отчет о реализации всех программных мероприятий ежегодно размещается на официальном сайте министерства, направляется в министерство экономического развития Новосибирской области, министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области, Заксобрание Новосибирской области, Контрольно-счетную палату. Ежегодный перечень объектов, планируемых к реализации в рамках подпрограммы «Чистая вода» утверждается распоряжением правительства Новосибирской области и находится в открытом доступе на сайте правительства региона.

В числе других вопросов, рассмотренных на заседании межотраслевого совета, вопросы мониторинга выполнения инвестиционных программ в сфере водоснабжения и водоотведения ресурсоснабжающими организациями Новосибирской области в 2017 году.