Полиция и соседи не могут угомонить лишенную родительских прав мать в Бердск

В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» обратились жители дома поселка Борового с просьбой о помощи хоть как-то повлиять на буйную соседку.

— В январе у нее забрали четверых детей. Мужа убили в пьяной потасовке. Она долго не горевала, привела в дом нового «мужа». С тех пор у нее в доме поселился ее отец, «мужья» меняются как перчатки. Одно неизменно — пьянки, гулянки и драки, — сетует на соседку Галина Петровна.

Со слов жителей 4-квартирника Светлана не дает покоя никому, собирает компанию из бывших заключенных и наркоманов. От их веселья буквально трясутся стены. После последнего праздника жизни одного из гостей, наглотавшегося ацетона, увезли на «скорой». Для другого вызывали наряд полиции.

— У них драка завязалась, я на крики о помощи побежала и в дверном проеме буквально вырвала из рук какого-то мужика ее нынешнего сожителя. Вызвали полицию, они приехали, составили протокол, опросили нас и уехали. Участковый к нам не приходит. Света совсем исхудала, только и делает, что пьет, прикрываясь тем, что ее лишили родительских прав. Винит в этом нас, проклинает, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Галина.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» четверых малышей забрали в прошлом году сразу после обращения соседей в СМИ. Только тогда органы опеки и попечительства проявили быструю реакцию на заявления неравнодушных жильцов дома.

Жители Борового рассказывают, что практически каждый день Светлана в пьяном угаре бродит по улице и бранит нецензурной лексикой соседей, проклиная их. После очередного застолья ее гости чуть не выломали забор и калитку.

— Нам ее муж покойный помогал ставить забор. Он ведь вообще тихо себя вел, никому проблем не доставлял. А в день его похорон Света поселилась с новым мужем в доме и начался бедлам, — вспоминает муж Галины.

«Курьер. Среда. Бердск» обратился за комментарием к Вячеславу Николайчишину, заместителю начальника отдела участковых уполномоченных и ПДН бердской полиции. По его словам участковый регулярно бывает в доме, на обитателей которого жалуются соседи.

— Участковый принимает все возможные действия, регламентированные законодательством в отношении Светланы М. Она состоит у нас на профилактическом учете. Поэтому участковый посещает ее для профилактических бесед дважды в месяц, приезжает на вызовы соседей вместе с нарядом полиции. По закону не предусмотрено наказание за распитие спиртных напитков на территории собственности. В других случаях необходимо обращаться в полицию, — подчеркнул Николайчишин.

Соседствующие через стенку с горе-матерью опасаются за свое имущество. Из квартиры, где проходят пьянки, продали уже все, что можно. В ход пошли даже батареи отопления.

— Мы боимся, что у нас могут что-нибудь украсть. Или, не дай бог, заснут с сигаретой и спалят весь дом. Тем более все дома рядом стоят, итог может быть печальный для всех жителей улицы, — высказала опасения соседка Марина.

Стоит отметить, что Светлана до не давних пор она не являлась собственником квартиры, частично приобретенной на материнский капитал. Соседи считают, что с момента вступления в наследство она почувствовала себя полноправной хозяйкой жилья. Перестала себя стеснять себя общепринятыми нормами поведения, начала приводить в дом людей с улицы и устраивать шумные попойки.