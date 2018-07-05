За незаконную установку палатки оштрафовали торговца в Бердске

С незаконной торговлей в оживленных местах продолжает бороться власть Бердска. В минувшие выходные сотрудники горадминистрации выявили «нелегалов» в Микрорайоне города.

Зафиксирована несанкционированная торговля в районе дома №55 в Микрорайоне и остановки общественного транспорта «Семь ветров». Составлено два административных протокола — за нарушение порядка размещения временных объектов и торговлю в неустановленных местах, доложила на совещании чиновников начальник отдела общественых связей Анна Чекмазова.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», несанкционированная торговля процветает в разных районах города. За незаконную торговлю власть основательно взялась в прошлом году. Торговцев штрафовали и разгоняли, но они с завидным упорством возвращались на насиженные места. Прошел год и ничего не изменилось.