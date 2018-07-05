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За незаконную установку палатки оштрафовали торговца в Бердске

Незаконную торговлю на улицах города пресекают и выписывают в отношении продавцов административные протоколы.

5.07.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий

За незаконную установку палатки оштрафовали торговца в Бердске

С наступлением тепла на улицах как грибы растут торговые палатки и прилавки

С незаконной торговлей в оживленных местах продолжает бороться власть Бердска. В минувшие выходные сотрудники горадминистрации выявили «нелегалов» в Микрорайоне города.

Зафиксирована несанкционированная торговля в районе дома №55 в Микрорайоне и остановки общественного транспорта «Семь ветров». Составлено два административных протокола — за нарушение порядка размещения временных объектов и торговлю в неустановленных местах, доложила на совещании чиновников начальник отдела общественых связей Анна Чекмазова.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», несанкционированная торговля процветает в разных районах города. За незаконную торговлю власть основательно взялась в прошлом году. Торговцев штрафовали и разгоняли, но они с завидным упорством возвращались на насиженные места. Прошел год и ничего не изменилось.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    а в этом году администрация сама крышует . Свежий пример на остановке дк Родина обещали снести киоски особенно старую остановку говорили что договор аренды закончился а сами еще один киоск воткнули весь вид испортили . И вобще торговлю с остановок нужно убирать остановки для пассажиров а не торгошей. Торговых мест в Бердске и так с избытком.

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