Силуанов: Пенсионная реформа увеличит продолжительность и качество жизни россиян

Период активности россиян после выхода на пенсию останется прежним и после реализации пенсионной реформы, благодаря комплексным преобразованиям в социальной сфере. Об этом заявил первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале Россия 1.

Силуанов пояснил, что предлагаемые реформы в совокупности позволят увеличить продолжительность жизни россиян. «Меры по здравоохранению, которые мы будем принимать, меры в области образования, повышения квалификации, новые профессии, совершенно новое качество труда дают возможность иметь большую продолжительность жизни», — отметил вице-премьер.

По его словам, это станет возможным благодаря улучшению качества жизни граждан, из-за чего они смогут долго оставаться активными после выхода на пенсию. «У нас период активного долголетия — тот период, когда люди выходят на пенсию, потом продолжают свою активную деятельность, — составляет в среднем сегодня 22 года. Мы говорим о том, что в период, когда закончатся предлагаемые пенсионные изменения, для мужчин 10 лет, а для женщин 16, эти же 22 года сохранятся», — сказал он.

По мнению Силуанова, россияне также смогут оставаться на работе после выхода на пенсию. «Как показывает статистика сегодня, более половины выходящих за пределы пенсионного возраста — 56% — продолжают работать. Активное долголетие, оно связано, в том числе со своей причастностью к трудовому коллективу, причастностью к общему делу», — сказал он.