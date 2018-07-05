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Силуанов: Пенсионная реформа увеличит продолжительность и качество жизни россиян

Первый вице-премьер объяснил, что период активности после выхода на пенсию останется прежним после увеличения пенсионного возраста.

5.07.2018 Фото: Кремлин.ру 4 коммент.

Силуанов: Пенсионная реформа увеличит продолжительность и качество жизни россиян

Антон Силуанов

Период активности россиян после выхода на пенсию останется прежним и после реализации пенсионной реформы, благодаря комплексным преобразованиям в социальной сфере. Об этом заявил первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале Россия 1.

Силуанов пояснил, что предлагаемые реформы в совокупности позволят увеличить продолжительность жизни россиян. «Меры по здравоохранению, которые мы будем принимать, меры в области образования, повышения квалификации, новые профессии, совершенно новое качество труда дают возможность иметь большую продолжительность жизни», — отметил вице-премьер.

По его словам, это станет возможным благодаря улучшению качества жизни граждан, из-за чего они смогут долго оставаться активными после выхода на пенсию. «У нас период активного долголетия — тот период, когда люди выходят на пенсию, потом продолжают свою активную деятельность, — составляет в среднем сегодня 22 года. Мы говорим о том, что в период, когда закончатся предлагаемые пенсионные изменения, для мужчин 10 лет, а для женщин 16, эти же 22 года сохранятся», — сказал он.

По мнению Силуанова, россияне также смогут оставаться на работе после выхода на пенсию. «Как показывает статистика сегодня, более половины выходящих за пределы пенсионного возраста — 56% — продолжают работать. Активное долголетие, оно связано, в том числе со своей причастностью к трудовому коллективу, причастностью к общему делу», — сказал он.


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(4) Комментариев

  1. житель Бердска

    Трудящиеся великой России! ВСе дружно начинаем верить в очередное вранье власти! Хватит, вы нас уже достали. :( :( :(

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  2. Аноним

    -Бэрримор, что там за вой на болотах?
    -Это русские забивают, сэр.
    -Голы?
    -Да нет, своих пенсионеров….

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  3. Аноним

    «Сладко врет номенклатура,
    счастье, мол, не за горой,
    А страна сидит, как дура,
    и качает головой…» :(

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  4. Аноним

    Приходит министр сельского хозяйства к М. С. Горбачеву.
    — Михаил Сергеевич, беда, в стране куры дохнут.
    — Ничего страшного, нарисуйте перед каждой курицей желтый круг.
    Пожал плечами министр, ушел. Через две недели приходит:
    — Михаил Сергеевич, все равно дохнут.
    — Впишите в желтый круг зеленый квадрат.
    Пожал плечами, ушел. Приходит через неделю:
    — Михаил Сергеевич, дохнут ведь, совсем мало осталось.
    — Впишите в зеленый квадрат красный треугольник Проходит месяц,
    встречает Горбачев Министра и воспрашает, а чтож вы не заходите не
    рассказываете как там куры?
    — Да понимаете Михаил Сергеевич, сдохли все.
    — Ах как жаль, у меня еще так много идей

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