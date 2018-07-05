Силуанов: Пенсионная реформа увеличит продолжительность и качество жизни россиян

Период активности россиян после выхода на пенсию останется прежним и после реализации пенсионной реформы, благодаря комплексным преобразованиям в социальной сфере. Об этом заявил первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале Россия 1.
Силуанов пояснил, что предлагаемые реформы в совокупности позволят увеличить продолжительность жизни россиян. «Меры по здравоохранению, которые мы будем принимать, меры в области образования, повышения квалификации, новые профессии, совершенно новое качество труда дают возможность иметь большую продолжительность жизни», — отметил вице-премьер.
По его словам, это станет возможным благодаря улучшению качества жизни граждан, из-за чего они смогут долго оставаться активными после выхода на пенсию. «У нас период активного долголетия — тот период, когда люди выходят на пенсию, потом продолжают свою активную деятельность, — составляет в среднем сегодня 22 года. Мы говорим о том, что в период, когда закончатся предлагаемые пенсионные изменения, для мужчин 10 лет, а для женщин 16, эти же 22 года сохранятся», — сказал он.
По мнению Силуанова, россияне также смогут оставаться на работе после выхода на пенсию. «Как показывает статистика сегодня, более половины выходящих за пределы пенсионного возраста — 56% — продолжают работать. Активное долголетие, оно связано, в том числе со своей причастностью к трудовому коллективу, причастностью к общему делу», — сказал он.
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Трудящиеся великой России! ВСе дружно начинаем верить в очередное вранье власти! Хватит, вы нас уже достали.
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-Бэрримор, что там за вой на болотах?
-Это русские забивают, сэр.
-Голы?
-Да нет, своих пенсионеров….
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«Сладко врет номенклатура,
счастье, мол, не за горой,
А страна сидит, как дура,
и качает головой…»
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Приходит министр сельского хозяйства к М. С. Горбачеву.
— Михаил Сергеевич, беда, в стране куры дохнут.
— Ничего страшного, нарисуйте перед каждой курицей желтый круг.
Пожал плечами министр, ушел. Через две недели приходит:
— Михаил Сергеевич, все равно дохнут.
— Впишите в желтый круг зеленый квадрат.
Пожал плечами, ушел. Приходит через неделю:
— Михаил Сергеевич, дохнут ведь, совсем мало осталось.
— Впишите в зеленый квадрат красный треугольник Проходит месяц,
встречает Горбачев Министра и воспрашает, а чтож вы не заходите не
рассказываете как там куры?
— Да понимаете Михаил Сергеевич, сдохли все.
— Ах как жаль, у меня еще так много идей
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