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80 самолетов из 11 регионов России взмоют в небо над Новосибирской областью

Масштабный авиационный праздник с участием пилотажных групп «Соколы России» и «Русь» пройдет в августе.

5.07.2018 Фото: turizm.nso.ru Один комментарий

80 самолетов из 11 регионов России взмоют в небо над Новосибирской областью

В прошлом году авиационный праздник тоже проходил в мочище

На аэродроме «Мочище» под эгидой Правительства региона 5 августа состоится авиационный праздник, посвященный 100-летию Российской армии и 105-летию со дня рождения трижды Героя Советского Союза Александра Покрышкина. Вопросы подготовки к мероприятию рассмотрены 4 июля на заседании оргкомитета под руководством врио заместителя губернатора Сергея Нелюбова.

«По поручению главы региона Андрея Травникова сегодня мы проводим первое заседание организационного комитета по подготовке и проведению авиационного праздника, которое имеет двойную юбилейную дату. Это мероприятие статусное, и наши граждане достаточно активно принимают в нем участие», – отметил Сергей Нелюбов. Он подчеркнул, что мероприятие пройдет под эгидой правительства Новосибирской области.

Участие в мероприятии приняли члены правительства региона, представители подразделений администрации губернатора и правительства региона, органов местного самоуправления, организаций и учреждений в сфере авиации. Как сообщил председатель совета Региональной общественной организации спортивной авиации Александр Осокин, название авиационного праздника предполагается «Где мы – там победа!». В программе праздника запланированы показательные выступления 81 воздушного судна из 11 регионов страны. Традиционного планируется участие известных пилотажных групп – «Соколы России», «Русь» и других.


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(1) Комментарий

  1. катя

    а когда праздник будет не написали! :(

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