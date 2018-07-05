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Мэр Бердска: Вывозить мусор в выходные нужно два раза в день

Чтобы в выходные во дворах не скапливались горы мусора, Евгений Шестернин предложил пересмотреть договорные отношения и увеличить периодичность вывоза отходов.

5.07.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Мэр Бердска: Вывозить мусор в выходные нужно два раза в день

Иногда бердчане бросают мусор не в контейнер, а рядом с ним

Особое внимание при объезде города в выходные дни уделяют состоянию мусорных площадок дежурные горадминистрации Бердска. И не всегда они находятся в приемлемом состоянии.

— В ненадлежащем состоянии содержатся мусорные контейнеры на территориях, прилегающим к домам по адресам: ул. Пионерская, 86/1, Советская, 81, Понерская, 13, Свердлова, 43, Герцена, 17, Островского, 99, Кирова,1, Микрорайон, 25. Материалы направлены в административно-техническую инспекцию, — сообщила на совещании чиновников 2 июля начальник отдела общественных связей Анна Чекмазова.

Мэр Бердска Евгений шестернин акцентировал, что сотрудники отдела энергетики и ЖКХ проводят ежедневный обход многоквартирных домов.

— Я хотел бы вас попросить, посмотрите, пожалуйста, для себя, не надо мне докладывать на следующей неделе, кто принимал участие в обходе, были ли эти адреса в формате обхода. И задать вопрос специалисту, делавшему обход, о качестве этого обхода. Если это все совпало, и он был там, тогда возникает вопрос: что мы обходим и что смотрим? — обратился к начальнику отдела энергетики и ЖКХ Татьяне Золотухиной Евгений Шестернин.

Мусор накапливается в основном в выходные дни, объяснила Татьяна Владимировна. В рабочие дни, когда проходит обход, состояние контейнерных площадок удовлетворительное.

— Поймите, разницы нет: рабочий день или выходной. Объемы действительно меняются. Мы не увеличим количество контейнеров, но в условиях договорных отношений по вывозу мусора периодичность должна быть чаще. Не один раз в день, а два раза. Или логистику нужно построить по другому, — подчеркнул мэр.


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