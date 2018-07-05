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Госдума разрешит доступ родственников к пациентам в реанимацию

Сейчас пускать родных в реанимацию больницы не обязаны. Это жест доброй воли главврача.

5.07.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Госдума разрешит доступ родственников к пациентам в реанимацию

Главврач решает, кого пустить в реанимацию

Госдума в среду приняла в первом чтении законопроект, предоставляющий право родственникам посещать больных в реанимации.

Изменения, которые вносятся в часть 1 статьи 79 федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», позволят посещения родителями и другими членами семьи, а также законными представителями пациента отделений реанимации и интенсивной терапии при оказании больному стационарной медицинской помощи.

При этом порядок посещения должен устанавливаться уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, передает «Интерфакс».

«Доступ к пациентам (в отделении реанимации и палате интенсивной терапии — ИФ) в большинстве случаев является жестом доброй воли главного врача. Это вызывает негативную реакцию в обществе и зачастую снижает эффективность лечения пациентов», — говорится в пояснительной записке к проекту закона.

В сопроводительных материалах отмечается, что действующее законодательство оговаривает возможность посещения родственниками пациента в реанимации, но нет прямых отсылок на обязанность медиков обеспечивать такую возможность.

Авторы ссылаются на зарубежный опыт и отмечают, что в большинстве стран родители и иные члены семьи могут находиться рядом с пациентами в реанимации, то есть эта проблема успешно решена.


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