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Скотленд-Ярд: Отравили «Новичком» двух жителей Эймсбери

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Скотленд-Ярд: Отравили «Новичком» двух жителей Эймсбери

В Великобритании использовали то же нервно-паралитическое вещество, которым были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль, заявили в полиции.

5.07.2018 Фото: twitter.com/metpoliceuk 3 коммент.

Скотленд Ярд: Отравили «Новичком» двух жителей Эймсбери

У британской полиции нет бесспорных доказательств

Пострадавшие в британском городе Эймсбери люди были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок». С таким утверждением выступил на брифинге с журналистами шеф контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Нил Базу, передает ТАСС.

«После изучения образцов я могу подтвердить, что мужчина и женщина были подвергнуты воздействию нервно-паралитического вещества «Новичок», который был определен как то же самое нервно-паралитическое вещество, которым были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль», — сказал он.

Полицейский отметил, что оба человека — британские подданные и «продолжают находиться в критическом состоянии».

Есть ли связь с делом Скрипалей

Он не стал утверждать, что отравляющее вещество — из той же партии, которая была якобы использована в марте этого года для отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, однако не исключил связи между этими инцидентами.

«Я должен сказать, что мы не находимся в том положении, чтобы говорить, что нервно-паралитическое вещество происходит из той же партии, что и вещество, воздействию которого подверглись Скрипали. Вероятность того, что эти два расследования должны быть связаны, явно является для нас версией для расследования», — отметил шеф контртеррористического подразделения столичной полиции, которое возглавило расследование инцидента.

«Понимаю, что будет множество спекуляций по поводу того, связан ли этот инцидент с мартовскими событиями в Солсбери. Я добавил бы, что комплексное расследование покушений на убийство Юлии и Сергея Скрипалей продолжается, и следователи продолжают сортировать информацию и оценивать все имеющиеся в их распоряжении свидетельства. Они делают все возможное, чтобы установить ответственных за то, что продолжает оставаться безрассудным и варварским уголовным преступлением», — добавил он.

Представитель Скотленд-Ярда также сказал об отсутствии свидетельств того, что пострадавшие в Эймсбери люди были специально выбраны в качестве цели. «У нас нет никаких разведывательных данных или свидетельств того, что они в какой-то мере были целью. Нет ничего в их прошлом, что могло как-то позволить предположить это», — сказал Базу.

Полицейский отметил, что на данный момент нет информации о том, что пострадавшие в Эймсбери посещали какое-либо из тех мест, где в день отравления побывали Скрипали в Солсбери, которые до сих пор оцеплены полицией. «Нет никаких доказательств, что [пострадавшие] мужчина или женщина недавно посещали какие-либо из мест, где происходило обеззараживание после покушений на убийство Сергея и Юлии Скрипалей», — сказал Базу.

Он обратил внимание на то, что речь идет о масштабном расследовании. «Порядка 100 следователей из контртеррористической полицейской сети сейчас занимаются этим расследованием вместе с коллегами из полиции графства Уилтшир», — отметил представитель Скотленд-Ярда.

Риска заражения нет

Медики тем временем вновь заверили население, что вероятность заражения в Эймсбери невелика.

«Я хочу заверить общественность, что угроза для широкой публики остается низкой», — заявила главный государственный врач Великобритании профессор Салли Дейвис.

Однако она рекомендовала всем, кто с вечера 29 июня до вечера 30 июня могли оказаться в тех местах городка, которые в настоящий момент оцеплены полицией, постирать всю свою одежду и продезинфицировать личные вещи.

По данным правоохранителей, вечером 30 июня 44-летняя женщина и 45-летний мужчина, которые жили вместе, были найдены без сознания в своем доме. Газета The Telegraph сообщила, что женщину зовут Дон Стерджес, а мужчину — Чарльз Роули.

В связи с инцидентом 5 июля будет организовано заседание чрезвычайного правительственного комитета COBRA, которое возглавит глава МВД Великобритании Саджид Джавид.


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(3) Комментариев

  1. Аноним

    — Какая-то у них олимпиада спокойная, — заметил Шерлок Холмс Ватсону
    — А давайте отравим еще пару своих, чтоб русским жизнь медем не казалась, — предложил Ватсон.

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  2. Аноним

    Какой простор открывается для идиотских шуточек путиноидов. А ведь люди чуть не погибли, не смешно это. :(

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    • Аноним

      А точно это «люди» существуют?
      А то вот скрипали то так и пропали, а все их имущество планомерно уничтожается — странно все это….

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