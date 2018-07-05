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Для погашения долгов берет кредит на 70 млн рублей мэрия Бердска

За пользование кредитом в течение года городской бюджет заплатит банку, который выиграет аукцион, 7,7 млн рублей, или 11% годовых.

5.07.2018 Автор: Михаил Зюков Фото: Курьер. Среда. Бердск 5 коммент.

Для погашения долгов берет кредит на 70 млн рублей мэрия Бердска

Мэрия вправе пользоваться заемными средствами, если бюджетных не хватает

В среду, 3 июля, начался этап приема заявок на электронный аукцион с целю открытия кредитной линии Бердску. Деньги нужны городу для покрытия дефицита бюджета и погашения долгов. Лимит кредита оценен в 70 млн рублей. Срок выплаты — один год с момента заключения контракта.

Процентная ставка за предоставление кредитной линии — 11%. То есть за пользование деньгами городской бюджет заплатит 7,7 млн рублей. В цену контракта также включены все расходы кредитора, связанные с исполнением договора, в том числе и налоги.

Кредит планируется выплачиваться безналичными средствами любыми суммами и в любое время. Согласно аукционной документации открытие кредитной линии планируется в августе 2018 года. Сейчас идет этап приема заявок на аукцион. Сам аукцион состоится 23 июля.


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(5) Комментариев

  1. Вовочка

    А с каких денег банку отдавать будут? Кто и почему загоняет наш город в долговую кабалу? У нас будут лишние 7,7 миллиона? Будут потом брать кредит чтобы отдать кредит? Кто и как вообще довел город до подобной ситуации?

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    • Аноним

      Напоминаем, что за грабительские проценты по заемам под более 900% годовых проголосовало большинство ГД РФ — точнее — почти все члены ЕДРА (партии премьер-министра России Медведева)
      Так что теперь Шестернину есть где развернуться, блегодаря своим одно партийцам))

      Thumb up 0 Thumb down 1

  2. Аноним

    Напомним, что НЭС, являясь контрагентом муниципального Комбината бытовых услуг, собирает плату за коммунальные услуги с населения. За это КБУ перечисляет комиссию — порядка 20 млн рублей.
    зачем раскидываться деньгами ,а потом брать в долг?

    Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2018/07/04/361802-sobiraet-platu-za-uslugi-zhkx-novosibirsknergosbyt-v-berdske-teper-s-novym-rukovoditelem#comments

    Thumb up 5 Thumb down 1

  3. Аноним

    Курьер просьба узнайте точную информацию .Про школу на Южном уже говорят денег нет строить не будут!!!!!!!!!!!!!!!Хотя через вашу газету была публикация что деньги выделены ищут подрядчика .Где правда??????????

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  4. Понипкг

    Вот не понимаю как мэрия может брать какие-то кредиты-она не зарабатывает сама. Это все равно что детям кредиты давать… Дикость какая-то вокруг.

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