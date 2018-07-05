Для погашения долгов берет кредит на 70 млн рублей мэрия Бердска

Более 70 млн рублей даст область на «чистую воду» Бердску
За незаконную установку палатки оштрафовали торговца в Бердске
Полиция и соседи не могут угомонить лишенную родительских прав мать в Бердск
Мэр Бердска: Вывозить мусор в выходные нужно два раза в день
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Райскую клумбу засадили цветами в городском парке Бердска
Госдума разрешит доступ родственников к пациентам в реанимацию
Меняют «скандальный» асфальт по программе «Комфортная среда» в Бердске
А с каких денег банку отдавать будут? Кто и почему загоняет наш город в долговую кабалу? У нас будут лишние 7,7 миллиона? Будут потом брать кредит чтобы отдать кредит? Кто и как вообще довел город до подобной ситуации?
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Напоминаем, что за грабительские проценты по заемам под более 900% годовых проголосовало большинство ГД РФ — точнее — почти все члены ЕДРА (партии премьер-министра России Медведева)
Так что теперь Шестернину есть где развернуться, блегодаря своим одно партийцам))
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Напомним, что НЭС, являясь контрагентом муниципального Комбината бытовых услуг, собирает плату за коммунальные услуги с населения. За это КБУ перечисляет комиссию — порядка 20 млн рублей.
зачем раскидываться деньгами ,а потом брать в долг?
Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2018/07/04/361802-sobiraet-platu-za-uslugi-zhkx-novosibirsknergosbyt-v-berdske-teper-s-novym-rukovoditelem#comments
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Курьер просьба узнайте точную информацию .Про школу на Южном уже говорят денег нет строить не будут!!!!!!!!!!!!!!!Хотя через вашу газету была публикация что деньги выделены ищут подрядчика .Где правда??????????
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Вот не понимаю как мэрия может брать какие-то кредиты-она не зарабатывает сама. Это все равно что детям кредиты давать… Дикость какая-то вокруг.
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