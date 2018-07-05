Для погашения долгов берет кредит на 70 млн рублей мэрия Бердска

В среду, 3 июля, начался этап приема заявок на электронный аукцион с целю открытия кредитной линии Бердску. Деньги нужны городу для покрытия дефицита бюджета и погашения долгов. Лимит кредита оценен в 70 млн рублей. Срок выплаты — один год с момента заключения контракта.

Процентная ставка за предоставление кредитной линии — 11%. То есть за пользование деньгами городской бюджет заплатит 7,7 млн рублей. В цену контракта также включены все расходы кредитора, связанные с исполнением договора, в том числе и налоги.

Кредит планируется выплачиваться безналичными средствами любыми суммами и в любое время. Согласно аукционной документации открытие кредитной линии планируется в августе 2018 года. Сейчас идет этап приема заявок на аукцион. Сам аукцион состоится 23 июля.