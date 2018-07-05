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Нужно призвать к ответственности виновника отсутствия воды в Микрорайоне!

Давайте проявим активность и призовем к ответственности людей, которые занимают свои посты по ошибке!

5.07.2018 14 коммент.

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Иван:

Уже скоро будет месяц, как весь Микрорайон Бердска лишен горячей воды.
Жертвы ЧС — несколько десятков тысяч человек! Есть ли виновник? Разумеется, есть! Очевидно, что ЧС в Бердске — это не результат природной стихии, а чьей-то жадности, тупости, непрофессионализма или халатности; или всего вместе взятого. Должен ли этот человек и связанная с ним группа людей понести заслуженное уголовное наказание? Я уверен, что да! Но будет ли это наказание? На мой взгляд все зависит от нас, горожан. Мы, к сожалению, привыкли к произволу, мы готовы терпеть, мы всегда забываем, что мы кормим власть и имеем полное право требовать с нее по полной. Я предлагаю организовать массовое обращение по этому эпизоду в прокуратору, Роспотребнадзор, к губернатору и Президенту. Есть возможность это сделать, не отрывая пятой точки с дивана через соответствующие сайты. Уверяю вас, что польза от этого будет. Проверено на себе. Давайте проявим активность и призовем к ответственности людей, которые занимают свои посты по ошибке!


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(14) Комментариев

  1. гость

    ну давай, призывай, автор сам уже написал заявление в прокуратуру?

    Thumb up 5 Thumb down 3

    • Аноним

      Цит. Я предлагаю организовать массовое обращение по этому эпизоду в прокуратору, Роспотребнадзор, к губернатору и Президенту.

      гость, ключевое слово в призыве — «массовое»

      Вы знаете, что такое общественный резонанс и какое влияние он может оказывать на бездействие государственных органов?

      Thumb up 5 Thumb down 3

  2. Аноним

    Кидай ссылку, проголосуем =)

    Thumb up 5 Thumb down 1

  3. Аноним

    Ну до месяца ещё далеко… Да и не смертельно это.Неудобства? ..Да. Но можно поставить нагреватель и не зависеть ни от кого. =)

    Thumb up 6 Thumb down 7

    • Омоним

      Чтобы не зависеть ни от кого, нужно ещё с пятого этажа панельки пробурить скважину с водой и поставить электрогенератор. И так, чтобы это всё поместилось в обычной российской квартире. *CRAZY*

      Thumb up 5 Thumb down 4

  4. местный

    Отсутствие горячей воды в современном мире — это вряд ли допустимо. Ритм современной жизни таков, что никак такого быть не должно.

    При этом отключения случаются, и про это знают все.

    Пути решения тоже известны:
    1. Проточный водонагреватель, запитанный от плиты либо отдельным проводом от щитка
    2. Накопительный водонагреватель.
    Бюджет решения проблемы: 5-10 тысяч.

    В данном случае имеет место официальное ЧС.
    При ЧС допустимы законом ограничения на период ликвидации.

    Люди, вопросы к вам:
    1. Почему вы до сих пор не сделали себе водонагреватели?
    2. Вы действительно хотите писать в прокуратуру заявление от отсутствие горячей воды во время ЧС? Ведь это просто маразм!

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    • BouH

      То есть вы призываете всем повесить водонагреватели и увеличить слив воды,чтобы рабочих на ремонте коллектора заливало?Так им и надо,зато мы с горячей водой!!!

      Thumb up 1 Thumb down 0

      • a.danilov

        если ВСЕ поголовно понаставят водонагревателей, то может возникнуть другая проблема- нехватка мощностей и регулярное отключение электроэнергии из-за перегрузок сетей. В будние дни может и не так часто, а вот в праздники почти наверняка.

        Thumb up 1 Thumb down 0

  5. Аноним

    мы кормим власть и имеем полное право требовать с нее…
    ================================================
    Демагогия чистой воды! Взрослейте уж скорее топик-стартёры… Юридически обоснуйте для начала, а потом требуйте. 8)

    Thumb up 3 Thumb down 0

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