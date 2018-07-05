Нужно призвать к ответственности виновника отсутствия воды в Микрорайоне!

В рубрику «Сообщи свои новости» написал

Уже скоро будет месяц, как весь Микрорайон Бердска лишен горячей воды.

Жертвы ЧС — несколько десятков тысяч человек! Есть ли виновник? Разумеется, есть! Очевидно, что ЧС в Бердске — это не результат природной стихии, а чьей-то жадности, тупости, непрофессионализма или халатности; или всего вместе взятого. Должен ли этот человек и связанная с ним группа людей понести заслуженное уголовное наказание? Я уверен, что да! Но будет ли это наказание? На мой взгляд все зависит от нас, горожан. Мы, к сожалению, привыкли к произволу, мы готовы терпеть, мы всегда забываем, что мы кормим власть и имеем полное право требовать с нее по полной. Я предлагаю организовать массовое обращение по этому эпизоду в прокуратору, Роспотребнадзор, к губернатору и Президенту. Есть возможность это сделать, не отрывая пятой точки с дивана через соответствующие сайты. Уверяю вас, что польза от этого будет. Проверено на себе. Давайте проявим активность и призовем к ответственности людей, которые занимают свои посты по ошибке!