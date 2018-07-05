Нужно призвать к ответственности виновника отсутствия воды в Микрорайоне!

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ну давай, призывай, автор сам уже написал заявление в прокуратуру?
5 3
Цит. Я предлагаю организовать массовое обращение по этому эпизоду в прокуратору, Роспотребнадзор, к губернатору и Президенту.
гость, ключевое слово в призыве — «массовое»
Вы знаете, что такое общественный резонанс и какое влияние он может оказывать на бездействие государственных органов?
5 3
Самое смешное что именно президент то и есть виновник
5 6
Это не самое смешное, а самое страшное.))
2 6
Кидай ссылку, проголосуем
5 1
Ну до месяца ещё далеко… Да и не смертельно это.Неудобства? ..Да. Но можно поставить нагреватель и не зависеть ни от кого.
6 7
Чтобы не зависеть ни от кого, нужно ещё с пятого этажа панельки пробурить скважину с водой и поставить электрогенератор. И так, чтобы это всё поместилось в обычной российской квартире.
5 4
Отсутствие горячей воды в современном мире — это вряд ли допустимо. Ритм современной жизни таков, что никак такого быть не должно.
При этом отключения случаются, и про это знают все.
Пути решения тоже известны:
1. Проточный водонагреватель, запитанный от плиты либо отдельным проводом от щитка
2. Накопительный водонагреватель.
Бюджет решения проблемы: 5-10 тысяч.
В данном случае имеет место официальное ЧС.
При ЧС допустимы законом ограничения на период ликвидации.
Люди, вопросы к вам:
1. Почему вы до сих пор не сделали себе водонагреватели?
2. Вы действительно хотите писать в прокуратуру заявление от отсутствие горячей воды во время ЧС? Ведь это просто маразм!
3 2
То есть вы призываете всем повесить водонагреватели и увеличить слив воды,чтобы рабочих на ремонте коллектора заливало?Так им и надо,зато мы с горячей водой!!!
1 0
если ВСЕ поголовно понаставят водонагревателей, то может возникнуть другая проблема- нехватка мощностей и регулярное отключение электроэнергии из-за перегрузок сетей. В будние дни может и не так часто, а вот в праздники почти наверняка.
1 0
мы кормим власть и имеем полное право требовать с нее…
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Демагогия чистой воды! Взрослейте уж скорее топик-стартёры… Юридически обоснуйте для начала, а потом требуйте.
3 0
вы кормите власть и имеете на это полное право
2 1
а вот не кормить не имеете такого право .
Так решила власть .
0 1
И вареньем губы надо подмазывать регулярно , чтоб было что сосать .
1 1