Похитили 10 млн рублей махинациями со страхованием руководители больницы в Новосибирске

В Новосибирске в связи с хищениями бюджетных средств задержана бывший главный врач медицинского учреждения, сообщил старший помощник руководителя регионального управления СКР Дмитрий Чечулин сегодня, 5 июля.

Следственными органами СКР по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере с использованием служебного положения группой лиц по предварительному сговору).

В ходе предварительного следствия установлено, что с лета 2015 года по конец ноября 2016 года 68-летняя главный врач ГБУЗ НСО «Детская городская клиническая больница №3», её 57-летняя заместитель по экономическим вопросам и 56-летняя руководитель направления медицинского страхования АО «Д2 Страхование», путем обмана, под предлогом мнимого оказания услуг по добровольному медицинскому страхованию, похитили денежные средства. Те деньги, что поступили в счет оплаты услуг по пребыванию в палатах повышенной комфортности в двух отделениях в сумме не менее 10 млн рублей, что является особо крупным размером. Деньгами подельницы распорядились по своему усмотрению.

— В настоящее время находящаяся 68-летняя фигурантка по делу задержана, остальным избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и домашнем аресте. Всем фигуранткам предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ две из них полностью признали вину в содеянном, бывший главный врач частично, — рассказал Чечулин. — Сегодня назначено судебное рассмотрение ходатайство следователя для решения вопроса об избрании в отношении 68-летней обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время по уголовному делу произведены обыски по местам работы и жительства обвиняемых, в ходе которых изъята финансово-бухгалтерская документация хозяйственной деятельности больницы и АО «Д2 Страхование», а также имущество обвиняемых, решается вопрос о наложении на него ареста, допрошен ряд свидетелей.

Продолжается проведение следственных и процессуальных действий в целях установления иных эпизодов аналогичной преступной деятельности бывшего главного врача больницы и иных должностных лиц.